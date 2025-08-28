Украинский дрон вызвал пожар рядом с дворцом Путина в Геленджике

Украинский дрон вызвал пожар рядом с дворцом Путина в Геленджике3
Возникло три очага возгорания.
Падение обломков дрона в ночь на четверг вызвало пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Это село находится всего в 10 км по прямой от дворца Владимира Путина на мысе Идокопас, обратило внимание «Агентство».
После падения обломков дрона в лесу возникло три очага пожара. Изначально площадь пожара составляла примерно 3 тысячи кв. м, а потом увеличилась до 7 тысяч кв. м, отметили в краевом лесопожарном центре. Позднее площадь выросла еще сильнее — до 32 тысяч кв. м (3,2 га), рассказали в МЧС.
«Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место», — сообщили агентству ТАСС в МЧС.
Как уточняет «Агентство», село Криница находится примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей (примерно в 10 км к востоку от села) расположен дворец Владимира Путина на мысе Идокопас.
Падение дрона в селе Криница фиксировалось и в конце мая 2025 года. Как сообщил в тот раз губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, были атакованы «гражданские объекты» на территории Геленджика.
«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание», — писал чиновник.
Атаки дронов еще в прошлом году повлияли на отдых президента России. Как сообщал «Проект», Путин практически перестал летать в Сочи, где раньше проводил значительную часть весны и осени. Источник объяснял это боязнью главы государства за свою жизнь после атак беспилотников по объектам в городе. К марту 2024 года в Сочи даже снесли официальную резиденцию президента РФ «Бочаров ручей».