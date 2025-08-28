Украинский дрон вызвал пожар рядом с дворцом Путина в Геленджике 3 28.08.2025, 11:47

2,080

Возникло три очага возгорания.

Падение обломков дрона в ночь на четверг вызвало пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Это село находится всего в 10 км по прямой от дворца Владимира Путина на мысе Идокопас, обратило внимание «Агентство».

После падения обломков дрона в лесу возникло три очага пожара. Изначально площадь пожара составляла примерно 3 тысячи кв. м, а потом увеличилась до 7 тысяч кв. м, отметили в краевом лесопожарном центре. Позднее площадь выросла еще сильнее — до 32 тысяч кв. м (3,2 га), рассказали в МЧС.

«Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место», — сообщили агентству ТАСС в МЧС.

Как уточняет «Агентство», село Криница находится примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей (примерно в 10 км к востоку от села) расположен дворец Владимира Путина на мысе Идокопас.

Падение дрона в селе Криница фиксировалось и в конце мая 2025 года. Как сообщил в тот раз губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, были атакованы «гражданские объекты» на территории Геленджика.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание», — писал чиновник.

Атаки дронов еще в прошлом году повлияли на отдых президента России. Как сообщал «Проект», Путин практически перестал летать в Сочи, где раньше проводил значительную часть весны и осени. Источник объяснял это боязнью главы государства за свою жизнь после атак беспилотников по объектам в городе. К марту 2024 года в Сочи даже снесли официальную резиденцию президента РФ «Бочаров ручей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com