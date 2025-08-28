В Минске снова замечена гигантская очередь 1 28.08.2025, 12:04

2,240

Видеофакт.

В студенческом городке, что на Петровщине в Минске, замечена большая очередь. Видео об этом появилось в TikTok, заметил blizko.by.

Как отметила автор ролика, это была очередь на заселение в одно из общежитий. Скорее всего, это были первокурсники.

Пользователи активно комментировали видео:

Так ранее уже составлены списки заселяющихся, зачем создавать ажиотаж.

Пришли сегодня, 27 числа, очереди вообще нет, заселились за полчаса.

Я не прошла в общагу…

А почему без сумок все?

Пришла в 8:30, а заселилась только в 18:00.

Этот кошмар мы сегодня выдержали, прям до обморочного состояния.

Свежее мясо приехало.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com