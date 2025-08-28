закрыть
В Минске снова замечена гигантская очередь

1
  • 28.08.2025, 12:04
  • 2,240
В Минске снова замечена гигантская очередь

Видеофакт.

В студенческом городке, что на Петровщине в Минске, замечена большая очередь. Видео об этом появилось в TikTok, заметил blizko.by.

Как отметила автор ролика, это была очередь на заселение в одно из общежитий. Скорее всего, это были первокурсники.

@asssyua это было 26 августа, я ошиблась 😭😭😭#заселение #вшикарномотеле #бгту #бгэу #девятка ♬ оригинальный звук - RUSRADIO

Пользователи активно комментировали видео:

Так ранее уже составлены списки заселяющихся, зачем создавать ажиотаж.

Пришли сегодня, 27 числа, очереди вообще нет, заселились за полчаса.

Я не прошла в общагу…

А почему без сумок все?

Пришла в 8:30, а заселилась только в 18:00.

Этот кошмар мы сегодня выдержали, прям до обморочного состояния.

Свежее мясо приехало.

