В Минске снова замечена гигантская очередь

В Минске снова замечена гигантская очередь1
- 28.08.2025, 12:04
- 2,240
Видеофакт.
В студенческом городке, что на Петровщине в Минске, замечена большая очередь. Видео об этом появилось в TikTok, заметил blizko.by.
Как отметила автор ролика, это была очередь на заселение в одно из общежитий. Скорее всего, это были первокурсники.
@asssyua это было 26 августа, я ошиблась 😭😭😭#заселение #вшикарномотеле #бгту #бгэу #девятка ♬ оригинальный звук - RUSRADIO
Пользователи активно комментировали видео:
Так ранее уже составлены списки заселяющихся, зачем создавать ажиотаж.
Пришли сегодня, 27 числа, очереди вообще нет, заселились за полчаса.
Я не прошла в общагу…
А почему без сумок все?
Пришла в 8:30, а заселилась только в 18:00.
Этот кошмар мы сегодня выдержали, прям до обморочного состояния.
Свежее мясо приехало.