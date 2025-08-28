Дензел Вашингтон решил отдохнуть от кино 28.08.2025, 12:09

Дензел Вашингтон

За свою карьеру актер снялся более чем в 50 фильмах.

Двукратный обладатель «Оскара» Дензел Вашингтон признался, что перестал смотреть фильмы и даже ходить в кино, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актера, причина в том, что за карьеру он снялся в слишком большом количестве картин. «Я не смотрю фильмы, правда. Я не хожу в кино. Я устал от фильмов», — заявил Вашингтон.

Актер начал карьеру в 1981 году в фильме «Точная копия» и с тех пор сыграл более чем в 40 картинах. На вопрос о точном числе фильмов, Вашингтон ответил: «Слишком много. Думаю, 50!»

За роль в «Малкольм Икс» Вашингтон получил номинацию на заслуженный «Оскар». Сам актер к наградам равнодушен: «Я не делаю это ради Оскаров. Человек дает награду, Бог дает вознаграждение», — отметил он.

