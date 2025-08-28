«Дружба» может ударить по Фицо» 1 28.08.2025, 12:10

Зависимость от России и Венгрии делает Словакию уязвимой.

Украинские дроны все чаще выводят из строя узлы российского нефтепровода «Дружба», который остается жизненно важным для Венгрии и Словакии.

Что означают для Словакии перебои и возможное полное прекращение поставок нефти по «Дружбе»? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— В начале этого года Словакия вошла в серьезный конфликт с Украиной. Точнее, речь идет о позиции премьер-министра Роберта Фицо. Он резко критиковал Киев, обвинял его в подрыве экономической стабильности Словакии и так далее. Пока в вопросе зависимости Словакии от российских энергоносителей мы видим общую ситуацию с Венгрией. Главное предприятие в Братиславе, перерабатывающее нефть — Slovnaft — находится в собственности венгерского концерна. Поэтому зависимость, конечно, есть. Но пока, честно говоря, я не зафиксировал подобных критических реакций, какие звучали в начале этого года в связи с прекращением поставок российского газа через Украину.

Там, правда, ситуация была несколько иной: Украина заранее предупреждала, что с 1 января 2025 года российский газ не будет поступать в Европу, в том числе в Словакию и Центральную Европу. Здесь — другая история. Насколько я знаю, в Венгрии эта тема вызвала довольно жёсткие и критические дискуссии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина обстреливает нефтепровод на территории России, тем самым лишая Венгрию доступа к топливу. Это типичная позиция политиков, которые не находятся на стороне Украины. Роберт Фицо тоже примыкает к России в интерпретации причин войны. Но пока я, наблюдая за ситуацией, не заметил в Словакии возмущенных реакций на действия Украины: мол, она подрывает экономическую стабильность нашей страны. Мое предположение — возможно, сейчас действует своего рода «разделение труда»: реагирует Венгрия, а Словакия пока выжидает, а при необходимости подключится.

— Насколько реальна перспектива полной остановки поставок российской нефти по южной ветке «Дружбы» и какие альтернативы есть у Словакии и Венгрии?

— Конечно, это не стопроцентная зависимость. Альтернативные источники есть, просто нет политической воли, насколько я понимаю, чтобы их искать.

Инфраструктура существует: в Европе проложены нефте- и газопроводы. Но нынешнее правительство Словакии потеряло время, вместо того чтобы искать альтернативы. Оно надеялось, что с Россией «все как-то утрясется». Я не знаю, насколько эти люди вообще понимают, что на востоке от Словакии идет не кратковременный кризис, а полномасштабная война. Война государства, которое вступило в конфронтацию не только с Украиной, но и со всем миром — с ЕС, НАТО, Западом. Это конфликт с долгосрочными и тяжелыми последствиями.

Правительство Словакии этого не осознает, и оппозиция критикует Роберта Фицо за всю эту «газовую аферу» в начале года: эксперты предупреждали, а вы ничего не сделали. Но здесь все еще осложняется зависимостью от Венгрии: ключевой актив в руках венгерского концерна. Даже если бы Словакия решила отказаться от российской нефти, без согласования с венгерским владельцем это вызвало бы серьезные трудности.

— Может ли нефтяной кризис изменить политику в Словакии и Венгрии?

— Честно говоря, я так не думаю. Это не та проблема, которая определяет избирательные предпочтения. Я допускаю, что Роберт Фицо будет использовать любую возможность для удержания популярности, которая у него стагнирует и даже падает. Поэтому возможна «вторая серия» нападок на Украину: сначала была «газовая афера», теперь может быть «нефтяная». Но это не приведет к изменению политики в отношении российско-украинской войны.

Наоборот, это может усилить критику в адрес Украины и, косвенно, увеличить поддержку России. Мол, «Украина нас наказывает», «российская нефть у нас была по договоренности», и так далее. Позиция Словакии в войне вряд ли изменится. И к смене власти это тоже не приведет.

Да, возможны экономические последствия: рост цен на бензин, дефицит топлива, но они только осложнят положение правительства. В Словакии и так сложная ситуация: правящая коалиция не может договориться о консолидации общественных финансов — государственного бюджета и бюджетов самоуправлений. Негативные последствия кризиса лишь усугубляют эти проблемы.

Но ключевым останется политический фактор: курс правительства на ужесточение режима и ограничение гражданских свобод. При этом часть электората коалиции ждет от властей щедрой социальной политики. Это может ударить по рейтингу, но у Фицо есть свое «damage control» — он все будет сваливать на Украину.

Если цены на бензин вырастут или топлива будет не хватать, виновной объявят именно Украину.

