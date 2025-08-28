В сентябре в Беларуси подорожают некоторые сигареты 28.08.2025, 12:11

В продаже также появится новая марка.

В сентябре Гродненская табачная фабрика «Неман» повысит цены на отдельные сигареты. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

У Гродненской табачной фабрики «Неман» на 10 копеек Dove Click Purple Moon и Dove Click Tropical Sun. С 1 сентября они будут стоить 4,2 рубля.

Также в продаже появятся сигареты RB Perliamutr Rich Blue — по 4,25 рубля.

Другие производители и импортеры не собираются поднимать цены в сентябре.

Напомним, с января 2025 года власти повысили ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Ранее чиновники заявляли о поэтапном сближении ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе с Россией.

