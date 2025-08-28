Стая черных лебедей над Кремлем 1 Юрий Федоренко

28.08.2025, 12:11

2,274

Юрий Федоренко

Пазл, состоящий из 89 «субъектов федерации», начинает расползаться.

В республике Алтай разворачиваются массовые протесты. Местные жители перекрывают трассы и участвуют в многотысячных митингах. Население возмущено пренебрежением российского руководства, которое присылает на руководящие должности своих ставленников, пренебрегая интересами местных жителей. Первую волну возмущения вызвало то, что новоиспеченный губернатор отказался давать клятву на алтайском языке. Это было пару месяцев назад. С того времени протестующие выдвигают целый букет требований: политических, экономических и социальных.

Алтай маленькая по населению (210 тыс.) и довольно большая по территории республика (ее площадь примерно равна площади Венгрии). Слово «республика» в контексте того, что она входит в состав РФ, несомненно, условный термин — реальная власть здесь (как и кругом в РФ) принадлежит Кремлю. Однако формально в «республике» действуют собственный законодательный орган (Эл Курултай), конституция и два официальных языка (русский и алтайский). Алтайским языком люди, находящиеся на ключевых должностях, не владеют.

Одним из триггеров протестов стало также то, что в РФ началась так называемая реформа местного самоуправления. Новые правила ограничивают функции местных, в частности, сельских советов. А на Алтае 70% населения — жители сел.

Новые правила ограничивают функции местных советов

То есть, московская власть решила закрепить рабство крестьян в отдаленных регионах на законодательном уровне. Следовательно, логика подсказывает, что недовольство реформой местного самоуправления может вызвать волну возмущения и в других регионах. Как тут не вспомнить, жестко подавленные протесты в Башкортостане в прошлом году, вызванные похожими причинами.

Россия — уродливое тоталитарное образование, настоящая тюрьма народов. Любые проявления гражданской активности в ней довольно быстро наказываются. Наверное, не стоит рассчитывать, что алтайские акции неповиновения приведут к существенным изменениям в ближайшее время. Скорее всего, судьба тамошних активистов будет такой же, как и башкортостанских, — лидеры окажутся за решеткой, митинги постепенно утихнут. Но молчаливый протестный потенциал будет расти и со временем достигнет критических отметок.

В политологии есть такой термин — «черный лебедь», означающий труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия. Например, развал Советского Союза (или цепочку событий, приведших к этому результату) можно назвать черным лебедем, поскольку никакие социологи и политологи не смогли предсказать такое течение истории. Черные лебеди разрушают империи. Мы не знаем, когда они прилетят, но что касается России, то они точно прилетят.

Напомню, что политическая карта России — это пазл, состоящий из 89 «субъектов федерации», каждый из которых — потенциальный черный лебедь. Потому что в каждом регионе живут носители идентичности, не совпадающей с концептом «русского мира». Когда империя будет трещать по всем швам, окажется, что 90% природных ресурсов принадлежит не Москве, а коренным народам Сибири. Кстати, если говорить об Алтае, то именно там — месторождения золота. Между прочим, нынешний «мягкий бунт» алтайцев связан, помимо прочего, с разворовыванием природных ресурсов крупными российскими (московскими) компаниями.

Эрнест Хемингуэй когда-то сказал: «Первая панацея для страны, которой трудно управлять, — валютная инфляция, вторая — война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную гибель». Современная Россия испробовала обе «панацеи» и по состоянию на данный момент точно не находится в фазе процветания. Ее крах — дело времени. Вполне возможно, что эта война — последняя, которую ведет империя зла. Рано или поздно мы добьем монстра. Работаем над этим. На нашей стороне сама история. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com