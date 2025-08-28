Минобразование: Телефоны у учителей забирать не будут 28.08.2025, 12:28

Лишь ограничат пользование.

В Беларуси с 1 сентября вводится запрет на использование мобильных телефонов школьниками. Перед началом учебного дня ученики будут сдавать устройства на хранение, а после занятий — забирать обратно.

Постановлением Министерства образования также предусмотрен запрет на использование мобильных гаджетов для учителей во время уроков. При этом педагогам сдавать телефоны не потребуется. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщила начальник управления общего среднего образования министерства Ирина Каржова.

«В этом постановлении указано, что учителя тоже ограничиваются в использовании мобильных телефонов. Но учитель является примером для ребенка. Если на уроке запрещено пользоваться телефоном ученику, то почему учитель, даже когда класс выполняет самостоятельную письменную работу, должен сидеть, уткнувшись в телефон, вести переписку или заниматься чем-то еще? Учителя ограничиваются в использовании телефонов во время урока, но забирать их у педагогов мы не планируем. Экстренная связь должна быть доступна, ведь всякое может случиться. Мы это тоже понимаем», — пояснила она.

Напомним, первоначально ограничения изначально распространялись лишь на школьников. Вчера, 27 августа, на портале pravo.by появилась информация о запретах на пользование мобильными для учителей. Теперь Минобразования пояснило свою позицию.

