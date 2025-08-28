В Витебске загорелся технологический университет 28.08.2025, 12:47

Пожар случился в главном корпусе сегодня утром.

В Витебске произошел пожар в главном корпусе государственного технологического университета.

Сообщение о задымлении поступило на пульт дежурного МЧС в 04:34 28 августа от системы автоматического оповещения «Молния».

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что из окна первого этажа учебного корпуса идет дым. Войдя внутрь, они выяснили, что возгорание случилось в тамбурном помещении.

Пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По предварительной информации, огнем в тамбуре повреждена отделка стен, уничтожен потолок и поврежден электровелосипед.

Рассматриваемая версия причины возгорания – нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в частности, короткое замыкание электровелосипеда.

