Украина мощно ударила по ключевым логистическим объектам России 1 28.08.2025, 12:49

2,530

Генштаб ВСУ раскрыл подробности операции.

В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае РФ.

«Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта», - говорится в сообщении.

Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ.

«Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода», - отметили в ведомстве.

Там добавили, что под удар ВСУ также попали склады боеприпасов и ряд логистических объектов России, которые задействованы в обеспечении армии РФ.

«Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины. Подробная информация о последствиях поражения уточняется», - подытожили в Генштабе.

