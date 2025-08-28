Ученые создали идеальную пивную пену 2 28.08.2025, 12:54

Ученые тоже люди. Иногда они устают от чересчур серьезных исследований и посвящают время более приятным экспериментам. Например, физики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) решили разобраться в механизмах образования пивной пены, пишет «Нож».

По мнению ученых, любую пивную кружку можно сравнить с лабораторной пробиркой, а процесс наливания напитка — с экспериментом. Особое внимание физики уделяют изучению пивной пены. Скажем, ранее считалось, что она остается плотной благодаря взаимодействию между поверхностными слоями пузырьков. Согласно уверениям европейских физиков, все куда сложнее.

Исследователи провели серию экспериментов, используя методы визуализации и реометрии. Последний позволяет изучать, как тела ведут себя под действием внешних сил.

«Мы можем наглядно представить, что происходит, когда два пузырька оказываются в непосредственной близости друг от друга, — объяснил Эммануил Чацигианнакис, соавтор исследования. — Мы можем наблюдать белковые агрегаты пузырьков, их границы и структуру».

Физики пришли к выводу, что ключевой фактор, влияющий на пенообразование, — это вязкость белка. При этом, по их словам, роль этой переменной ослабевает или усиливается в зависимости от того, сколько раз пиво подвергалось процессу брожения.

