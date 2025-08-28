Это все для тебя, Дональд 11 Ксения Ларина

28.08.2025, 13:15

3,660

Опять страшная ночь в Киеве.

Десятки раненых, погибшие. Люди кричат из-под завалов. Разрушены жилые дома, офисные здания, торговый центр, парковки, уничтожен пассажирский поезд, повреждено здание миссии ЕС, горят машины, небо над городом заволокло черным дымом… Спасатели вытаскивают живых и мертвых. В чёрных мешках ни в чем не повинные люди, маленькие дети. Вот Ян Доброносов, киевский фотожурналист, еле сдерживает слезы – на его глазах из-под груды камней достают маленького ребёнка.

Выжившие люди стоят перед рухнувшим своим домом. Выжившие люди бредут по разбитым, засыпанным обломками улицам.

Россия бомбила Киев баллистикой, крылатыми ракетами, дронами.

Разбор завалов еще не завершен. Сейчас 12 погибших (! уже 15) , из них трое – дети, более 50 раненых.

Помните, Трамп сказал – у нас с Путиным всегда хорошие разговоры, а потом он бомбит Киев и другие города.

Путин смеется : Да-да именно так, Дональд! Смотри, как я бью, как точно попадаю, прямо в цель, как убиваю украинцев целыми семьями, как превращаю их города в пепел, это все для тебя, Дональд.

А мир озабочен голодом в Газе. Да , конечно, в Газе страшный геноцид, а в Украине просто праздничные фейерверки. Приходите посмотреть.

Ксения Ларина, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com