Белорусы по девять суток ждут очереди на въезд в Польшу

Белорусы по девять суток ждут очереди на въезд в Польшу4
- 28.08.2025, 13:11
И это называют «улучшением ситуации».
Водитель, который прямо сейчас отправляется проходить таможенный досмотр на белорусско-польской границе, провел в очереди уже больше 9 суток, следует из данных Белтаможсервиса.
Ситуация на границе в последние дни несколько улучшилась — на пике количество машин в электронной очереди превышало 4,6 тыс., сейчас на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Брест» стоит около 4,1 тыс. авто. За последние сутки на досмотр было отправлено чуть меньше 500 машин.
Если вы едете в отпуск, учитывайте при планировании время, которое вам потребуется для пересечения границы.
Напомним, что на пункте пропуска «Брест» действует система электронной очереди. Не надо всю неделю сидеть в машине. Необходимо приехать на границу и зарегистрироваться в системе. После этого можно вернуться домой и следить за ситуацией дистанционно. Это удобно для жителей Бреста, но не очень удобно для тех, кто вынужден ехать для регистрации в системе электронной очереди из других регионов.
Интересно, что ситуация с автобусами в пункте пропуска «Брест» совсем нормализовалась: сейчас, по данным «Белтаможсервиса», очереди вообще нет.