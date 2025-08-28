Белорусы по девять суток ждут очереди на въезд в Польшу 4 28.08.2025, 13:11

1,406

И это называют «улучшением ситуации».

Водитель, который прямо сейчас отправляется проходить таможенный досмотр на белорусско-польской границе, провел в очереди уже больше 9 суток, следует из данных Белтаможсервиса.

Ситуация на границе в последние дни несколько улучшилась — на пике количество машин в электронной очереди превышало 4,6 тыс., сейчас на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Брест» стоит около 4,1 тыс. авто. За последние сутки на досмотр было отправлено чуть меньше 500 машин.

Если вы едете в отпуск, учитывайте при планировании время, которое вам потребуется для пересечения границы.

Напомним, что на пункте пропуска «Брест» действует система электронной очереди. Не надо всю неделю сидеть в машине. Необходимо приехать на границу и зарегистрироваться в системе. После этого можно вернуться домой и следить за ситуацией дистанционно. Это удобно для жителей Бреста, но не очень удобно для тех, кто вынужден ехать для регистрации в системе электронной очереди из других регионов.

Интересно, что ситуация с автобусами в пункте пропуска «Брест» совсем нормализовалась: сейчас, по данным «Белтаможсервиса», очереди вообще нет.

