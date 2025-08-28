В Солигорске зовут на «работу мечты»
- 28.08.2025, 13:27
Чтобы устроиться, нужно выполнить одно задание.
Точка свежего разливного пива в Солигорске Минской области позвала на работу «пивного сомелье». Для того, чтобы устроиться, нужно выполнить одно задание. Все подробности рассказала сотрудница (или владелица) магазина в TikTok. Ролик собрал более 79 тыс. просмотров и множество желающих, пишет «Телеграф».
«Это просто работа мечты. Нам нужен человек, который будет пробовать пиво, подбирать закуски и делиться впечатлениями», — рассказала девушка на видео.
@xmelnoy_okrug В Солигорске требуется пивной сомелье! Нужен человек, который будет пробовать пиво, подбирать закуску и делиться впечатлениями) Если ты любишь и разбираешься в пиве, пиши в директ) Мы находимся : 📍- г. Солигорск, ул. Молодежная 15а Работаем без выходных) График работы, поступления, и ассортимент смотрите в профиле) #хмельнойокруг #солигорск #работамечты#рекомендации #xmelnoy_okrug ♬ оригинальный звук - xmelnoy_okrug
В комментариях собралось множество желающих получить эту работу.
«Я могу даже без зарплаты», — написал один из пользователей TikTok под роликом.
«В 7 утра под каждым магазином много высоко квалифицированных специалистов», — пошутил второй.
«На удаленке можно работать ? Пришлите партию на пробу», — попросил третий.
Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором раскрыла условия для приема на работу.
«Я догадывалась, что вас будет много, но не настолько», — заявила она и уточнила, что магазин ищет «не просто сомелье, а человека, который будет пробовать пиво и рассказывать подписчикам в видеоформате».
Среди условий девушка назвала:
неполную занятость — 1-2 раза в неделю, чтобы снять видео до 5 минут;
оплата — «после собеседования, все зависит от вашего участия».
«Если ты сумеешь смонтировать видео, это будет очень большим плюсом. Самое главное — вы должны гореть этим», — добавила она.
И дала задание кандидатам:
«Нужно снять видео от 30 секунд, можно без монтажа, где вы берете камеру, снимая себя, рассказывая о пиве: какое у него название, характеристики, вкус. Нужно просто описать пиво».
Дедлайн — 1 сентября.