В Солигорске зовут на «работу мечты» 28.08.2025, 13:27

Чтобы устроиться, нужно выполнить одно задание.

Точка свежего разливного пива в Солигорске Минской области позвала на работу «пивного сомелье». Для того, чтобы устроиться, нужно выполнить одно задание. Все подробности рассказала сотрудница (или владелица) магазина в TikTok. Ролик собрал более 79 тыс. просмотров и множество желающих, пишет «Телеграф».

«Это просто работа мечты. Нам нужен человек, который будет пробовать пиво, подбирать закуски и делиться впечатлениями», — рассказала девушка на видео.

В комментариях собралось множество желающих получить эту работу.

«Я могу даже без зарплаты», — написал один из пользователей TikTok под роликом.

«В 7 утра под каждым магазином много высоко квалифицированных специалистов», — пошутил второй.

«На удаленке можно работать ? Пришлите партию на пробу», — попросил третий.

Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором раскрыла условия для приема на работу.

«Я догадывалась, что вас будет много, но не настолько», — заявила она и уточнила, что магазин ищет «не просто сомелье, а человека, который будет пробовать пиво и рассказывать подписчикам в видеоформате».

Среди условий девушка назвала:

неполную занятость — 1-2 раза в неделю, чтобы снять видео до 5 минут;

оплата — «после собеседования, все зависит от вашего участия».

«Если ты сумеешь смонтировать видео, это будет очень большим плюсом. Самое главное — вы должны гореть этим», — добавила она.

И дала задание кандидатам:

«Нужно снять видео от 30 секунд, можно без монтажа, где вы берете камеру, снимая себя, рассказывая о пиве: какое у него название, характеристики, вкус. Нужно просто описать пиво».

Дедлайн — 1 сентября.

