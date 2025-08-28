Не первая ласточка для белорусской экономики 28.08.2025, 13:35

1,284

Вслед за бензиновым в России намечается нефтяной кризис.

В результате ударов украинских дронов российская нефтепереработка лишилась уже 17 процентов своих мощностей. Российский порт Усть-Луга по той же причине мог потерять половину возможностей по перевалке нефти, пишет planbmedia.io.

Вслед за бензиновым, угольным, бюджетным, строительным и производственным в России намечается еще и нефтяной кризис. Даже лояльные к власти экономисты паникуют и говорят, что к осени все эти кризисы могут слиться в один. Если эти апокалиптические прогнозы сбудутся, то белорусскую экономику ждут очень трудные времена.

С начала августа уже десять российских НПЗ стали жертвами ударов украинских дронов. Завод в Новошахтинске горел четыре дня и многие опасаются, что после такого пожара от завода уже мало что осталось. Потери российской нефтепереработки оценивают от десяти до семнадцати процентов общей мощности.

Но даже если брать по нижней границе, это все равно очень много. В Крыму и Приморском крае уже пришлось вводить талоны на бензин. На Курильских островах просто запретили продажу бензина АИ-92 в частные руки. Оптовые, а за ними и розничные цены ставят рекорды. Запрет на экспорт топлива не помог справиться с кризисом. Потому что если бензина нет, то от запретов он не появится.

И поскольку на российских НПЗ места на переработку нефти становится меньше, российские власти запланировали увеличить экспорт сырой нефти. Но оказалось, что все не так однозначно. Потому что в ударах по российской нефтянке Украина демонстрирует системный подход.

Кроме НПЗ жертвами ударов стали станция Унеча и порт Усть-Луга. В результате транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» прекратилась полностью, а Усть-Луга потеряла половину своих мощностей. При плане увеличить экспорт на 200 тысяч баррелей в сутки физические возможности России по экспорту сократились на 500 тысяч баррелей.

Но бензиновый, а теперь уже и нефтяной кризис — это даже не первые ласточки, которые сулят российской экономике тяжелые времена. Катастрофа в угольной отрасли. Обвал в сельхозмашиностроении и просто машиностроении. Шинное производство упало на 19% и оказалось на грани исторического минимума. Кризис в строительстве и дефицит бюджета, который уже месяц назад был на триллион рублей больше, чем оставшиеся у России резервы. Ко всему этому еще и погода подвела. Из-за плохого урожая в России осенью ожидают резкий рост цен на продукты.

Еще пару месяцев назад российские экономисты грустили по поводу надвигающейся рецессии. Сейчас рецессия кажется уже очень оптимистичным сценарием. Лояльные к Путину эксперты говорят, что осенью кризисы в отдельных отраслях и сферах могут слиться в один.

«Уже не секрет, что у нас осенью возможны серьезные экономические испытания. Реальный производственный сектор экономики находится в очень плачевном состоянии. Осенью у нас могут несколько крупнейших предприятий объявить о банкротстве, потому что они находятся в предбанкротном состоянии. Ну и осенью мы получим рост цен на ЖКХ», — написал прокремлевский политик, член общественной палаты Георгий Федоров.

Самые апокалиптические прогнозы включают обвал производства, инфляцию в десятки процентов. А также еду по карточкам и массовые невыплаты зарплат. Но даже умеренный экономический кризис в России сулит тяжелые времена для беларуской экономики.

Потому что кризис в России еще даже не начался, а белорусская экономика уже ощущает последствия. Но дальше будет хуже. Потому что если вы на девяносто процентов привязаны к экономике, которая тонет, то ваша тоже пойдет ко дну. И единственное спасение – уже сейчас начать отгребать подальше. Не дожидаясь, пока станет слишком поздно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com