Newsweek: Трамп одерживает крупную победу в НАТО 28.08.2025, 13:46

Все союзники достигнут целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП.

Все страны НАТО в 2025 году, по оценкам альянса, достигнут целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП. Исключением остается только Исландия, не имеющая собственных вооруженных сил, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно опубликованным данным, 31 союзник выполнит норму уже в этом году, тогда как в 2024 году таких стран было лишь 18.

При этом в расчетах существуют оговорки. Государства используют разные методики для подсчета оборонных расходов и размера ВВП. Тем не менее рост показателей считается серьезным достижением для президента США Дональда Трампа. За два срока на посту он последовательно настаивал на выполнении союзниками своих обязательств, а теперь призывает пойти дальше — увеличить расходы до 5% ВВП.

Трамп подчеркивает необходимость снижения зависимости НАТО от США и повышения оборонной самостоятельности Европы. Этот курс стал особенно актуальным на фоне вторжения России в Украину и растущей угрозы со стороны Москвы.

