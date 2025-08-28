закрыть
28 августа 2025, четверг, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Newsweek: Трамп одерживает крупную победу в НАТО

  • 28.08.2025, 13:46
Newsweek: Трамп одерживает крупную победу в НАТО

Все союзники достигнут целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП.

Все страны НАТО в 2025 году, по оценкам альянса, достигнут целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП. Исключением остается только Исландия, не имеющая собственных вооруженных сил, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно опубликованным данным, 31 союзник выполнит норму уже в этом году, тогда как в 2024 году таких стран было лишь 18.

При этом в расчетах существуют оговорки. Государства используют разные методики для подсчета оборонных расходов и размера ВВП. Тем не менее рост показателей считается серьезным достижением для президента США Дональда Трампа. За два срока на посту он последовательно настаивал на выполнении союзниками своих обязательств, а теперь призывает пойти дальше — увеличить расходы до 5% ВВП.

Трамп подчеркивает необходимость снижения зависимости НАТО от США и повышения оборонной самостоятельности Европы. Этот курс стал особенно актуальным на фоне вторжения России в Украину и растущей угрозы со стороны Москвы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин