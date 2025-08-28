Как научиться правильно убеждать людей 28.08.2025, 13:48

Необходимо сочетать уверенность с уважением, вниманием и эмпатией.

Современный мир столкнулся с парадоксом — люди уверенно отстаивают свои взгляды, но редко убеждают тех, кто с ними не согласен. Излишняя самоуверенность и чувство абсолютной правоты часто вызывают обратную реакцию — раздражение, сопротивление и даже агрессию. Конфронтация, критика, оскорбления или ярлыки не убеждают, а лишь укрепляют защитные механизмы собеседника, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Проблема усугубляется «петлей разочарования», люди ощущают право контролировать мысли и слова других, но неизбежная невозможность этого вызывает гнев и обиду. Эти эмоции подталкивают к нападению и угрозам, что может заставить кого-то подчиниться, но не изменить убеждения.

Интернет и соцсети усиливают однобокое восприятие. Постоянный поток статей, постов и мемов формирует узкое видение мира, укрепляет собственные предубеждения и снижает способность видеть альтернативные точки зрения. Люди путают мнение с фактами и воспринимают только подтверждающую информацию.

Выход из этого замкнутого круга предлагал психолого Карл Юнг более века назад: противостоять закрытости открытостью, нетерпимости — терпением, агрессии — уважением. Слушать больше, судить меньше, проявлять гибкость и сострадание. Только через уважение и понимание других можно вернуть искусство настоящего убеждения.

Современное убеждение — это не давление, а способность сочетать собственную уверенность с уважением, вниманием и эмпатией к собеседнику.

