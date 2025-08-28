«Это может побудить Путина сложить оружие»
- 28.08.2025, 13:30
На что способна украинская ракета «Фламинго»?
Украина представила новую крылатую ракету Фламинго с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет мощный потенциал. Если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, это вооружение может нанести серьезный ущерб в любой европейской части России.
Как пишет The Economist, процесс запуска в серийное производство ракеты занял всего девять месяцев, а не годы или даже десятилетия.
Увлекательным является и тот факт, что проект возглавила команда менеджеров, которая, как отмечается, не имела предыдущего опыта работы в оборонной промышленности.
«Появление этой ракеты в разгар тяжелых мирных переговоров может побудить Владимира Путина сложить оружие», - говорится в статье.
Как появилась ракета Фламинго
Представители компании Fire Point, стоящей за Flamingo, утверждают, что ракета появилась на свет как набросок на салфетке в конце 2024 года. В то время Украина отчаянно нуждалась в создании средств сдерживания дальнего радиуса действия.
В сентябре того же года Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену со смелой и тогда еще секретной просьбой о поставке американских крылатых ракет Томагавк в рамках своего Плана победы. Администрация Байдена ответила отказом.
«Мало кто осмеливался поверить, что украинская ракетная программа сможет произвести необходимые товары достаточно быстро», - пишут журналисты.
Представитель компании рассказал, что инженеры вдохновлялись такими историческими моделями, как немецкий ФАУ-1 и советский Стриж, которые, подобно Фламинго, имеют двигатель, расположенный над основным корпусом.
Испытательные прототипы ракеты были окрашены в розовый цвет, отсюда и пошло название Фламинго.
Процесс производства ракет происходит за рубежом. Однако около 90% окончательной сборки вооружения происходит в Украине на секретных предприятиях, разбросанных по всей Украине.
Корпус изготовлен из стеклопластика, что затрудняет его обнаружение по сравнению с металлом. Двигатель, по всей видимости, представляет собой турбовентиляторный двигатель производства конструкторского бюро Мотор Сич в Запорожской области. Производство, которое сейчас составляет одну ракету в день, обещают увеличить до семи к октябрю.
Цена одной ракеты - «менее 1 млн евро» (1,2 млн долларов США).
Ракета громоздкая и круто набирает высоту при запуске, что делает ее более заметной для радаров противника, поэтому предполагается, что значительная часть ракет будет обнаружена и перехвачена.
Авиационный эксперт Константин Криволап уверен, что Фламинго сможет использовать бреши в слабеющей российской противовоздушной обороне.
«Украина славится своими изобретательными комбинированными атаками, направленными на преодоление обороны. Со временем Россия понесет более серьезные потери», - сказал он.
Окончательное испытание ракеты должно состояться на поле боя.