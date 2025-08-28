«Это может побудить Путина сложить оружие» 28.08.2025, 13:30

На что способна украинская ракета «Фламинго»?

Украина представила новую крылатую ракету Фламинго с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет мощный потенциал. Если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, это вооружение может нанести серьезный ущерб в любой европейской части России.

Как пишет The Economist, процесс запуска в серийное производство ракеты занял всего девять месяцев, а не годы или даже десятилетия.

Увлекательным является и тот факт, что проект возглавила команда менеджеров, которая, как отмечается, не имела предыдущего опыта работы в оборонной промышленности.

«Появление этой ракеты в разгар тяжелых мирных переговоров может побудить Владимира Путина сложить оружие», - говорится в статье.

Как появилась ракета Фламинго

Представители компании Fire Point, стоящей за Flamingo, утверждают, что ракета появилась на свет как набросок на салфетке в конце 2024 года. В то время Украина отчаянно нуждалась в создании средств сдерживания дальнего радиуса действия.

В сентябре того же года Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену со смелой и тогда еще секретной просьбой о поставке американских крылатых ракет Томагавк в рамках своего Плана победы. Администрация Байдена ответила отказом.

«Мало кто осмеливался поверить, что украинская ракетная программа сможет произвести необходимые товары достаточно быстро», - пишут журналисты.

Представитель компании рассказал, что инженеры вдохновлялись такими историческими моделями, как немецкий ФАУ-1 и советский Стриж, которые, подобно Фламинго, имеют двигатель, расположенный над основным корпусом.

Испытательные прототипы ракеты были окрашены в розовый цвет, отсюда и пошло название Фламинго.

Процесс производства ракет происходит за рубежом. Однако около 90% окончательной сборки вооружения происходит в Украине на секретных предприятиях, разбросанных по всей Украине.

Корпус изготовлен из стеклопластика, что затрудняет его обнаружение по сравнению с металлом. Двигатель, по всей видимости, представляет собой турбовентиляторный двигатель производства конструкторского бюро Мотор Сич в Запорожской области. Производство, которое сейчас составляет одну ракету в день, обещают увеличить до семи к октябрю.

Цена одной ракеты - «менее 1 млн евро» (1,2 млн долларов США).

Ракета громоздкая и круто набирает высоту при запуске, что делает ее более заметной для радаров противника, поэтому предполагается, что значительная часть ракет будет обнаружена и перехвачена.

Авиационный эксперт Константин Криволап уверен, что Фламинго сможет использовать бреши в слабеющей российской противовоздушной обороне.

«Украина славится своими изобретательными комбинированными атаками, направленными на преодоление обороны. Со временем Россия понесет более серьезные потери», - сказал он.

Окончательное испытание ракеты должно состояться на поле боя.

