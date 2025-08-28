Белорусские санатории раскупают за полгода 28.08.2025, 14:01

Цены на осень выросли.

Спрос на санатории Беларуси этой осенью вырос на 10—15% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют крупнейшие туроператоры в России. Причем самые популярные здравницы бронируются за полгода и больше: первые путевки на осень 2025 года начали раскупать еще в январе, заметило BGmedia.

По словам российских туроператоров, на сентябрь свободных номеров в топовых санаториях уже почти нет. Можно найти варианты на вторую половину октября и ноябрь.

Сейчас доступны места в популярных здравницах вроде «Весты», «Приозерного», «Сосен» и «Белорусочки». Но и здесь туроператоры советуют не откладывать покупку — на многие объекты продажа уже открыта на 2026 год.

Наибольшим спросом пользуются санатории среднего уровня — 65% всех бронирований. Чуть реже туристы выбирают элитные варианты (20%) и бюджетные объекты (15%).

Интересно, что средняя продолжительность заезда выросла до 11 дней против девяти в прошлом году.

Сколько стоят путевки

Цены на отдых в белорусских здравницах подросли. В среднем тарифы увеличились на 10—15%, а в премиальных объектах — до 22%. Цены для иностранных туристов немного отличаются от цен для белорусов:

бюджетные санатории — около 107 руб. в сутки с лечением;

средний сегмент — от 140 руб. в день;

высокий уровень — примерно 328 руб. за сутки.

