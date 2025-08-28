Белорусские санатории раскупают за полгода
- 28.08.2025, 14:01
Цены на осень выросли.
Спрос на санатории Беларуси этой осенью вырос на 10—15% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют крупнейшие туроператоры в России. Причем самые популярные здравницы бронируются за полгода и больше: первые путевки на осень 2025 года начали раскупать еще в январе, заметило BGmedia.
По словам российских туроператоров, на сентябрь свободных номеров в топовых санаториях уже почти нет. Можно найти варианты на вторую половину октября и ноябрь.
Сейчас доступны места в популярных здравницах вроде «Весты», «Приозерного», «Сосен» и «Белорусочки». Но и здесь туроператоры советуют не откладывать покупку — на многие объекты продажа уже открыта на 2026 год.
Наибольшим спросом пользуются санатории среднего уровня — 65% всех бронирований. Чуть реже туристы выбирают элитные варианты (20%) и бюджетные объекты (15%).
Интересно, что средняя продолжительность заезда выросла до 11 дней против девяти в прошлом году.
Сколько стоят путевки
Цены на отдых в белорусских здравницах подросли. В среднем тарифы увеличились на 10—15%, а в премиальных объектах — до 22%. Цены для иностранных туристов немного отличаются от цен для белорусов:
бюджетные санатории — около 107 руб. в сутки с лечением;
средний сегмент — от 140 руб. в день;
высокий уровень — примерно 328 руб. за сутки.