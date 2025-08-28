«Шампанское уцелело, а моя менталка — нет» 28.08.2025, 14:04

Фото: Соцсети

Киевлянка показала видео попадания «Шахеда» в ее квартиру.

В ночь на 28 августа россияне атаковали Киев ракетами и дронами-камикадзе. Были повреждены дома в нескольких районах столицы. Одна из киевлянок показала, как россияне попали «Шахедом» в ее многоквартирный дом.

Киевлянка с ником xena1950 в TikTok, которая ранее поделилась видео с разбитой квартиры в которой уцелело только шампанское, рассказала, что она с семьей не спускалась в укрытие, а пряталась за стеной во время обстрела ВС РФ в ночь на 28 августа. Момент попадания российского «Шахеда» зафиксировала камера наблюдения в ее квартире.

«В наш дом сегодня влетел «Шахед». Наша камера это зафиксировала и я хочу показать вам это видео. Может для кого-то это станет поводом ходить в ванную, коридор хотя бы, а лучше в укрытие», — рассказала девушка.

На видеозаписи есть время «прилета»: 28 августа, 03:31 ночи.

В другом видео xena1950 рассказала, что российский дрон прилетел этажом ниже, из-за чего в квартире возник пожар. Девушка отметила, что спрашивала у врачей скорой, в каком состоянии соседи квартиры, куда попал «Шахед», они сообщили, что тяжелораненых в их доме нет.

Из-за пожара и взрыва дверь в квартиру автора заблокировало, ее начал затягивать дым, и они могли задохнуться, но им удалось выйти наружу.

«Это как второй день рождения... Очень смешит, что шампанское действительно уцелело — моя менталка — нет», — резюмировала девушка.

Ранее видео этой же девушки разошлось по соцсетям, когда она, снимая разбитую квартиру, иронично указала, что шампанское на кухне «уцелело».

На видео девушка показывает разбитую квартиру после ночного обстрела с выбитыми окнами, а затем показывает несколько бутылок шампанского, которые хоть и покрыты пылью от разрушений, но целы.

«Несмотря на это все... шампанское уцелело!» — оптимистично говорит девушка на видео.

Однако видно, что квартира серьезно повреждена. Окна выбило вместе с рамами, пол усеян битым стеклом, посуда и мебель завалены обломками.

