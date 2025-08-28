Над Гомельской областью заметили российские дроны

Над Гомельской областью заметили российские дроны4
- 28.08.2025, 14:13
- 3,094
На их перехват выслали истребитель.
Около 20:00 27 августа над Речицей на небольшой высоте пролетел дрон, который по силуэту соответствует российскому БпЛА «Гербер». Позже, в 20:15, местные жители услышали гул самолета, которым оказался белорусский истребитель, отправленный для уничтожения дрона, пишет «Флагшток».
В тот же вечер беспилотник пролетел через Мозырь, где в разных частях города слышали характерный звук, напоминающий звук мопеда. Украинские мониторинговые каналы не сообщали о пересечении границы Беларуси российскими БПЛА в то время. Это может свидетельствовать о том, что в Гомельскую область вторглись дроны-имитаторы «Гербера», которые плохо фиксируются радарами.
Кроме того, во время воздушной атаки в ночь на 28 августа две российские ракеты могли пролетать над территорией Беларуси. В первом случае ракета могла пролетать над выступом Брагинского района.
Во втором случае — две ракеты над Гомелем, сообщил Флагштоку украинский мониторинговый канал «еРадар». Полёт зафиксирован около 3 часов ночи. Однако другие каналы не сообщали о таком факте, информации от жителей Гомельского района о фиксации звука полета также не было.
Согласно официальной информации Воздушных сил ВСУ, этой ночью Россия атаковала Украину в том числе баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, выпущенными из Брянской области. Вероятно, именно они могли пролетать над Гомелем.
Основной удар был направлен на Киев, где сообщается уже о 15 погибших мирных жителях, среди которых четверо детей. Ракеты попали в жилые дома и принесли масштабные разрушения, разбор завалов продолжается. Число пострадавших из-за атаки по гражданской инфраструктуре Киева уже превысило 50 человек.