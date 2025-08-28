«Трамп может победить, но для этого потребуются жесткие меры» 28.08.2025, 14:47

1,010

Дэниел Фрид

Где слабое место российской экономики?

Что происходит с российской экономикой после трех с половиной лет войны в Украине? Об этом экс-координатор санкционной политики Госдепа США, бывший американский посол в Польше, эксперт аналитического центра Atlantic Council Дэниел Фрид рассказал в интервью сайту Charter97.org.

— Владимир Милов, российский экономист, ныне проживающий за пределами России, писал об этом. Я считаю, что их экономика уязвима. Санкции и другие формы экономического давления нанесли ущерб российской экономике, но мы можем сделать больше. Если мы серьезно относимся к экономическому давлению на Россию, то нам следует надавить на крупнейшую статью российского экспорта – продажу нефти. Есть разные способы сделать это. Прямо перед встречей в Анкоридже США объявили о введении дополнительных пошлин против Индии, поскольку она покупает российскую нефть. Я ценю этот символизм, но это показалось мне неуклюжим решением. Во-первых, зачем выступать только против Индии, но не против Китая? Если уж боретесь с российской нефтью, так боритесь с российской нефтью.

Думаю, пытаться одномоментно заблокировать все поставки российской нефти — нецелесообразно. Возможно, стоит снижать темпы помедленнее. Мы сделали это в отношении иранской нефти, пригрозив экономическими санкциями всем, кто покупает иранскую нефть, но отменяли эти санкции, если они сокращали закупки иранской нефти каждые шесть месяцев.

Я разговаривал с различными экспертами в области энергетики о том, что мы можем сделать. Не вдаваясь в подробности, факт в том, что варианты есть. Цена на нефть сейчас в целом низкая. Поставки не такие уж и ограниченные. Итак, у нас есть несколько вариантов, чтобы прижать россиян.

Цель — идти против их нефтяных доходов, а не против объемов добычи. Есть способы сделать это. Мы должны это сделать, оказать давление на Россию, дать понять, что мы, США, поможем украинцам закупать оружие на постоянной основе. Это можно сделать, даже если американские налогоплательщики не будут оплачивать весь счет. Есть разные способы сделать это. Оказать давление на Россию и сказать Путину, что если он не договорится о справедливом завершении войны в соответствии с тем, что изложил Трамп, давление будет усиливаться. Трамп должен это сделать. Но проблема в том, что этот американский президент приближается к черте серьезного давления на Россию, но пока еще не переходит ее. Ему нужно это сделать, если он хочет победить. Он может победить, но для этого потребуются жесткие меры.

