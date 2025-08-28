закрыть
28 августа 2025, четверг, 15:45
Иван Дорн спел в Варшаве по-украински с уличным музыкантом из Беларуси

  • 28.08.2025, 14:55
  • 1,576
Иван Дорн спел в Варшаве по-украински с уличным музыкантом из Беларуси

Видео набрало более 400 тысяч просмотров.

Украинский исполнитель Иван Дорн спел с уличным музыкантом из Беларуси Иваном Абрамовым, который выступает в Варшаве. Для дуэта Дорн предложил песню «Стыцамэн», переведенную на украинский. Видео набрало более 400 тыс. просмотров, пишет MOST.

Иван Абрамов часто выкладывает у себя в блоге ролики, как подходит к прохожим и поет для них. Ролик с Дорном снят в той же манере. Музыкант подходит с гитарой и спрашивает по-русски у сидящего на лавочке Дорна, какая его любимая песня. Тот спрашивает, понимает ли музыкант по-украински, и предлагает спеть свою любимую песню.

Было ли исполнение экспромтом или заготовкой, судить сложно. Но Абрамов в комментариях написал: «Вот так на улице рождаются новые хиты», — и поставил смайлик.

