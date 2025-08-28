закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:19
Пожар на Куйбышевском НПЗ в России продолжается

1
  • 28.08.2025, 15:53
  • 3,434
Пожар на Куйбышевском НПЗ в России продолжается

Несмотря на заявления властей.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области страны-агрессора РФ, вспыхнувший в результате ночной атаки беспилотников, продолжается.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.

«В районе Куйбышевского НПЗ видны два очага возгорания», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

Ранее утром 28 августа губернатор Самарской области, комментируя налет БпЛА, утверждал, что «возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки», а оперативные службы «быстро и слаженно устранили последствия» атаки. При этом он не уточнял, где именно и что загорелось.

В ночь на 28 августа беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России — Афипский НПЗ в Краснодарском крае и Куйбышевский НПЗ в Самарской области.

