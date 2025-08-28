Пожар на Куйбышевском НПЗ в России продолжается

Пожар на Куйбышевском НПЗ в России продолжается1
- 28.08.2025, 15:53
Несмотря на заявления властей.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области страны-агрессора РФ, вспыхнувший в результате ночной атаки беспилотников, продолжается.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.
«В районе Куйбышевского НПЗ видны два очага возгорания», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.
Ранее утром 28 августа губернатор Самарской области, комментируя налет БпЛА, утверждал, что «возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки», а оперативные службы «быстро и слаженно устранили последствия» атаки. При этом он не уточнял, где именно и что загорелось.
В ночь на 28 августа беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России — Афипский НПЗ в Краснодарском крае и Куйбышевский НПЗ в Самарской области.