Трамп оказался в тупике 3 Виталий Портников

28.08.2025, 16:07

Виталий Портников

Президент США тянет время.

Трамп мог рассчитывать, что его личные контакты с Путиным позволят ему добиться прорыва. Теперь, когда он понял, что это не работает, пытается избегать любого давления — потому что и давление не приводит к завершению войны.

Представьте себя на месте президента США: вы вводите санкции, но, во-первых, Китай и Индия их игнорируют и спокойно покупают российские ресурсы. Во-вторых, Путин даже не думает завершать войну.

Какие у вас остаются инструменты?

Помощь Украине? Да, инструмент, но он не гарантирует быстрого финала. И самое главное: он стоит сотни миллиардов долларов, которые Трамп не горит желанием тратить.

В результате он оказался в тупике. И не потому, что у него особая симпатия к РФ, а потому что президент США реально не имеет быстрых и эффективных инструментов для завершения конфликта.

Байден, кстати, был более реалистичен и понимал, что США на фоне глобальных изменений уже не имеют той силы, что 20–25 лет назад. А Трамп, застрявший в прошлом, этого не хочет осознавать. Или осознаёт, но хочет, чтобы другие этого не догадались.

Поэтому все эти качели — это банальное маскирование бездействия. Трамп тянет время. И в этом его намерения в какой-то степени совпадают с намерениями Путина: тот тянет время, чтобы продолжать войну и заставить Украину капитулировать.

А Трамп тянет время, чтобы не стало очевидно, что он беспомощен. И чтобы, когда война закончится капитуляцией Украины, можно было сказать: «Это решение украинцев». А он? Он делал всё возможное: пытался договориться с Путиным, не отменял санкции, через европейцев помогал Украине. «Боролся за мир», одним словом. А то, что Украина не смогла победить Россию — ну, «такие реалии». И он, конечно, не упустит возможности повторить: «Я же предупреждал. Украина — не та страна, которая может выиграть войну против такой державы, как Россия».

Виталий Портников, «Эспрессо»

