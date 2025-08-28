закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп оказался в тупике

3
  • Виталий Портников
  • 28.08.2025, 16:07
  • 4,302
Трамп оказался в тупике
Виталий Портников
фото: polittech.org

Президент США тянет время.

Трамп мог рассчитывать, что его личные контакты с Путиным позволят ему добиться прорыва. Теперь, когда он понял, что это не работает, пытается избегать любого давления — потому что и давление не приводит к завершению войны.

Представьте себя на месте президента США: вы вводите санкции, но, во-первых, Китай и Индия их игнорируют и спокойно покупают российские ресурсы. Во-вторых, Путин даже не думает завершать войну.

Какие у вас остаются инструменты?

Помощь Украине? Да, инструмент, но он не гарантирует быстрого финала. И самое главное: он стоит сотни миллиардов долларов, которые Трамп не горит желанием тратить.

В результате он оказался в тупике. И не потому, что у него особая симпатия к РФ, а потому что президент США реально не имеет быстрых и эффективных инструментов для завершения конфликта.

Байден, кстати, был более реалистичен и понимал, что США на фоне глобальных изменений уже не имеют той силы, что 20–25 лет назад. А Трамп, застрявший в прошлом, этого не хочет осознавать. Или осознаёт, но хочет, чтобы другие этого не догадались.

Поэтому все эти качели — это банальное маскирование бездействия. Трамп тянет время. И в этом его намерения в какой-то степени совпадают с намерениями Путина: тот тянет время, чтобы продолжать войну и заставить Украину капитулировать.

А Трамп тянет время, чтобы не стало очевидно, что он беспомощен. И чтобы, когда война закончится капитуляцией Украины, можно было сказать: «Это решение украинцев». А он? Он делал всё возможное: пытался договориться с Путиным, не отменял санкции, через европейцев помогал Украине. «Боролся за мир», одним словом. А то, что Украина не смогла победить Россию — ну, «такие реалии». И он, конечно, не упустит возможности повторить: «Я же предупреждал. Украина — не та страна, которая может выиграть войну против такой державы, как Россия».

Виталий Портников, «Эспрессо»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина