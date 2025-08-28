Фильм Паоло Соррентино «Благодать» открыл Венецианский фестиваль, сорвав шестиминутные аплодисменты

Фильм Паоло Соррентино «Благодать» открыл Венецианский фестиваль, сорвав шестиминутные аплодисменты1
28.08.2025
Картину уже назвали «одной из лучших работ» итальянского режиссера.
82-й Венецианский кинофестиваль открылся премьерой нового фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино «Благодать» («La Grazia»). Картина, участвующая в основном конкурсе, была встречена зрителями шестиминутными аплодисментами, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
Главные роли исполнили актеры Тони Сервилло и Анна Ферцетти. Соррентино выступил режиссером и автором сценария, вернувшись на фестиваль впервые с 2021 года, когда его лента «Рука Бога» получила Гран-при жюри.
«Благодать» рассказывает о последних месяцах вымышленного президента Италии Мариано ДеСантиса, стоящего перед моральными дилеммами: подписать ли закон о легализации эвтаназии и даровать помилование двум заключенным.
Критики высоко оценили фильм. Обозреватели называют его «одной из лучших работ Соррентино», отметив глубокий анализ власти и нравственности в современном обществе. Среди гостей показа были Тильда Суинтон и Кейт Бланшетт.
Соррентино также посвятил премьеру памяти актера и продюсера Клаудио Веккьо, умершего в этом месяце. Он снимался в «Великой красоте» и сыграл эпизодическую роль в «Благодати».