Фильм Паоло Соррентино «Благодать» открыл Венецианский фестиваль, сорвав шестиминутные аплодисменты

1
  • 28.08.2025, 16:09
  • 1,046
Фильм Паоло Соррентино «Благодать» открыл Венецианский фестиваль, сорвав шестиминутные аплодисменты
Паоло Соррентино
Фото: Sarajevo Film Festival/Obala Art Centar

Картину уже назвали «одной из лучших работ» итальянского режиссера.

82-й Венецианский кинофестиваль открылся премьерой нового фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино «Благодать» («La Grazia»). Картина, участвующая в основном конкурсе, была встречена зрителями шестиминутными аплодисментами, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Главные роли исполнили актеры Тони Сервилло и Анна Ферцетти. Соррентино выступил режиссером и автором сценария, вернувшись на фестиваль впервые с 2021 года, когда его лента «Рука Бога» получила Гран-при жюри.

«Благодать» рассказывает о последних месяцах вымышленного президента Италии Мариано ДеСантиса, стоящего перед моральными дилеммами: подписать ли закон о легализации эвтаназии и даровать помилование двум заключенным.

Критики высоко оценили фильм. Обозреватели называют его «одной из лучших работ Соррентино», отметив глубокий анализ власти и нравственности в современном обществе. Среди гостей показа были Тильда Суинтон и Кейт Бланшетт.

Соррентино также посвятил премьеру памяти актера и продюсера Клаудио Веккьо, умершего в этом месяце. Он снимался в «Великой красоте» и сыграл эпизодическую роль в «Благодати».

