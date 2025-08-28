закрыть
28 августа 2025
«Коллеги и близкие рассматривают только одну версию исчезновения Анатолия Котова»

2
  • 28.08.2025, 16:28
  • 3,662
Анатолий Котов

Белорусский политолог пропал семь дней назад.

Коллеги и близкие белорусского политолога Анатолия Котова, пропавшего 21 августа в Турции, рассматривают только одну версию его исчезновения, пишет в «Фейсбуке» руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Друзья, по имеющейся на сегодняшний день информации коллеги и близкие Анатолия Котова предполагают его принудительную неофициальную экстрадицию с территории Турции.

Другие версии пока не рассматриваются, так как покинуть Турцию в сторону России или Беларуси можно без труда из аэропорта Стамбула. Для этого не нужны сложные морские маршруты.

Если у вас какая-либо информация, которая может помочь в поисках Анатолия, пишите в личные сообщения», — сообщил Опейкин.

Напомним, сегодня, 28 августа, турецкое издание IHA написало, что бывший сотрудник администрации Лукашенко прибыл в Стамбул из Варшавы 21 августа и в тот же день вылетел в турецкий город Трабзон.

Как пишет издание, Котов покинул Турцию через морской пограничный переход Трабзон рейсом в 18:35. Неизвестно, сам ли он проходил границу или в сопровождении других лиц.

В начале 2000-х Анатолий Котов работал в Министерстве иностранных дел. С 2006 по 2015 год занимал различные должности в посольстве Беларуси в Польше, прошел путь от третьего секретаря до старшего советника посла.

В 2015 году вернулся в Минск, где перешел из МИД на работу в Национальный олимпийский комитет, который в то время лично возглавлял Александр Лукашенко. Котов сначала работал там ведущим специалистом, однако вскоре занял должность генерального секретаря.

Затем работал в администрации Лукашенко, где занял должность заместителя начальника отдела финансирования государственных органов Главного финансового управления администрации диктатора.

18 августа 2020 года Котов уволился из администрации Лукашенко, в тот же день подписал открытое письмо белорусских спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах и осудивших насилие со стороны силовиков. Затем переехал в Варшаву. В последние годы сотрудничал с Белорусским фондом спортивной солидарности.

