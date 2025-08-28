Кир Стармер обрушился с яростной критикой на Путина 28.08.2025, 16:34

2,906

Кир Стармер

Фото: Getty Images

Заявление британского премьера последовало после российского ракетного удара по Киеву.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко осудил ракетную атаку России на Киев, в результате которой здание Британского совета (The British Council) было серьезно пострадало, пищет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

«Путин убивает детей и мирных жителей, он саботирует надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться», — заявил он.

Ночной обстрел столицы Украины унес жизни как минимум 15 человек, включая четверых детей. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал атаку «террором и варварством».

Британский совет сообщил, что его офис в Киеве «сильно пострадал» и будет закрыт «до дальнейшего уведомления», но подчеркнул, что продолжит сотрудничество с украинскими партнерами в сфере образования и культуры. Организация, основанная в 1934 году, работает более чем в 100 странах, продвигая культурные и образовательные связи.

Telegram-канал, связанный с российским депутатом Андреем Луговым, обвинил Британский совет в «подрывной деятельности», заявив, что это «инструмент Лондона».

Пострадал также офис представительства ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это «очередным мрачным напоминанием о том, что Кремль не остановится ни перед чем». Она также подтвердила подготовку 19-го пакета санкций и работу над механизмами использования замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины.

