закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кир Стармер обрушился с яростной критикой на Путина

  • 28.08.2025, 16:34
  • 2,906
Кир Стармер обрушился с яростной критикой на Путина
Кир Стармер
Фото: Getty Images

Заявление британского премьера последовало после российского ракетного удара по Киеву.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко осудил ракетную атаку России на Киев, в результате которой здание Британского совета (The British Council) было серьезно пострадало, пищет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

«Путин убивает детей и мирных жителей, он саботирует надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться», — заявил он.

Ночной обстрел столицы Украины унес жизни как минимум 15 человек, включая четверых детей. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал атаку «террором и варварством».

Британский совет сообщил, что его офис в Киеве «сильно пострадал» и будет закрыт «до дальнейшего уведомления», но подчеркнул, что продолжит сотрудничество с украинскими партнерами в сфере образования и культуры. Организация, основанная в 1934 году, работает более чем в 100 странах, продвигая культурные и образовательные связи.

Telegram-канал, связанный с российским депутатом Андреем Луговым, обвинил Британский совет в «подрывной деятельности», заявив, что это «инструмент Лондона».

Пострадал также офис представительства ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это «очередным мрачным напоминанием о том, что Кремль не остановится ни перед чем». Она также подтвердила подготовку 19-го пакета санкций и работу над механизмами использования замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина