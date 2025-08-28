закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:19
К чему стоит приготовиться белорусам в последние дни лета

1
  • 28.08.2025, 16:44
  • 1,134
К чему стоит приготовиться белорусам в последние дни лета

В страну идет пыль из Сахары.

Перед своим уходом лето-2025 решило порадовать белорусов действительно августовской жарой. Впрочем, не только температуры за +30°С удивят в последние три дня этого летнего месяца. Smartpress.by узнал прогноз синоптиков.

Так, Белгидромет на пятницу, 29 августа, объявил оранжевый уровень опасности из-за жары на большей части Брестчины и Гродненщины: максимальная температура воздуха достигнет там +30..+32°С. Ночью комфортно: от +11°С по востоку до +19°С по западу республики.

Все это благодаря приходу теплой воздушной массы с юго-запада Европы. А на следующий день, в субботу, 30 августа, «устремится еще более горячий воздух со Средиземноморья и севера Африки», написали в Telegram-канале «Метеовайб».

«Вся территория страны окажется в тропической воздушной массе», — сообщили специалисты, добавив, что существенных осадков в субботу не будет.

Ночью столбик термометра покажет от +11°С по востоку Беларуси до +18°С по западу страны, днем — +25..+30°С, по юго-западной части — до +32°С. В Минске схожая картина: ночью — +13..+15°С, днем — +27..+29°С, без осадков.

Кроме того, по расчетам Барселонского центра прогнозов пыли, вместе с тропической воздушной массой в Беларусь придет и сахарская пыль. Ее максимальная концентрация ожидается в субботу по западу республики.

И в воскресенье, 31 августа, сохранится жаркая погода с дневными температурами +25..+30°С, по юго-западу и югу — до +32°С. Впрочем, в этот день пройдут кратковременные грозовые дожди преимущественно по северо-западной половине республики, рассказали в «Метеовайбе».

