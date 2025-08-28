закрыть
28 августа 2025
Мексика повысит пошлины на импорт из Китая

  • 28.08.2025, 16:52
По требованию Трампа.

Мексиканское правительство планирует повысить тарифы на импорт из Китая в рамках проекта бюджета на 2026 год.

Об этом пишет Bloomberg. Этот шаг имеет целью защитить местных производителей от дешевого китайского импорта и удовлетворить многолетние требования президента США Дональда Трампа.

Как говорится в материале, тарифы вырастут на такие товары, как автомобили, текстиль и пластик. Другие азиатские страны также могут попасть под повышенные пошлины.

Конкретные ставки пока не определены, а проект бюджета планируется передать в Конгресс Мексики до 8 сентября.

Администрация Трампа еще в начале года призвала мексиканских чиновников повысить пошлины на китайский импорт, как это сделали США.

Тогда Мексика предложила концепцию «Крепость Северная Америка», которая ограничивает поставки из Китая и укрепляет производственные связи между США, Мексикой и Канадой.

Трампа также беспокоит, что китайские товары, которые идут в Мексику, затем попадают в США. Мексика в последние годы стала одним из главных рынков для китайских автомобилей.

