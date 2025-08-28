закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Впервые в мире»: эксперты раскрыли подробности поражения ракетного корвета РФ

  • 28.08.2025, 17:09
  • 1,094
«Впервые в мире»: эксперты раскрыли подробности поражения ракетного корвета РФ

Украинская разведка провела уникальную операцию.

Силы обороны Украины впервые с помощью FPV-дронов поразили военный корабль — российский корвет «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр».

К этому времени дроны атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.

Это произошло в Азовском море в Темрютском заливе 28 августа. Отметились бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинские эксперты отмечают, что дистанция удара составила более 350 км. И именно на такой дальности было обеспечено как управление средствами поражения, так и целеуказание.

«Учитывая то, что атаку осуществляло спецподразделение «Призраки», методично уничтожающее вражеские средства ПВО в оккупированном Крыму, скорее всего, удар был нанесен дронами «РУБАКА» и/или UJ-26 «Бобер». В результате удара, как заявлено ГУР, выведен из строя РЛС корабля и поражен его борт.

В то же время, кроме исторического достижения и отправки в ремонт носителя «Калибр», следует обратить внимание на то, что эта атака показывает беспомощность российских кораблей. Потому что на видео достаточно ясно видно, что «Буян-М» пытается активно маневрировать, то есть его экипаж знает об угрозе.

Но его средства противовоздушной обороны молчат. При этом «Буян-М» не может пожаловаться на их ограниченность. В конце концов, речь идет о быстрострельном артиллерийском комплексе АК 630-М2 «Дуэт». Его в РФ сделали в конце 2000-х годов путем установки в новый «модный» корпус советской АК-630М1-2 «Рой» с двумя шестиствольными пушками АО-18», — пишут эксперты.

По замыслу именно эта система должна уничтожать не только дроны — крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Однако на видео нет реакции комплекса «Дуэт».

«И это довольно важно, потому что именно эти корветы являются основными для Черноморского флота и Каспийской флотилии, и в целом речь идет о семи таких кораблях в этих соединениях, а также еще четырех таких корветах в составе Балтийского флота. Также установки АК 630-М2 «Дуэт» установлены на больших десантных кораблях «Иван Грен» и «Петр Моргунов».

В конце концов, стоит отметить, что в результате поражения украинскими дронами российский корвет получил повреждение РЛС, и речь идет об обзорной МР-352 «Позитив», без которой он «слеп». Ибо этот радар отвечает за обнаружение как морских, так и воздушных целей. А ремонт таких средств — это довольно длительный процесс», — сообщили эксперты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина