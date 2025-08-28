«Впервые в мире»: эксперты раскрыли подробности поражения ракетного корвета РФ 28.08.2025, 17:09

Украинская разведка провела уникальную операцию.

Силы обороны Украины впервые с помощью FPV-дронов поразили военный корабль — российский корвет «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр».

К этому времени дроны атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.

Это произошло в Азовском море в Темрютском заливе 28 августа. Отметились бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинские эксперты отмечают, что дистанция удара составила более 350 км. И именно на такой дальности было обеспечено как управление средствами поражения, так и целеуказание.

«Учитывая то, что атаку осуществляло спецподразделение «Призраки», методично уничтожающее вражеские средства ПВО в оккупированном Крыму, скорее всего, удар был нанесен дронами «РУБАКА» и/или UJ-26 «Бобер». В результате удара, как заявлено ГУР, выведен из строя РЛС корабля и поражен его борт.

В то же время, кроме исторического достижения и отправки в ремонт носителя «Калибр», следует обратить внимание на то, что эта атака показывает беспомощность российских кораблей. Потому что на видео достаточно ясно видно, что «Буян-М» пытается активно маневрировать, то есть его экипаж знает об угрозе.

Но его средства противовоздушной обороны молчат. При этом «Буян-М» не может пожаловаться на их ограниченность. В конце концов, речь идет о быстрострельном артиллерийском комплексе АК 630-М2 «Дуэт». Его в РФ сделали в конце 2000-х годов путем установки в новый «модный» корпус советской АК-630М1-2 «Рой» с двумя шестиствольными пушками АО-18», — пишут эксперты.

По замыслу именно эта система должна уничтожать не только дроны — крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Однако на видео нет реакции комплекса «Дуэт».

«И это довольно важно, потому что именно эти корветы являются основными для Черноморского флота и Каспийской флотилии, и в целом речь идет о семи таких кораблях в этих соединениях, а также еще четырех таких корветах в составе Балтийского флота. Также установки АК 630-М2 «Дуэт» установлены на больших десантных кораблях «Иван Грен» и «Петр Моргунов».

В конце концов, стоит отметить, что в результате поражения украинскими дронами российский корвет получил повреждение РЛС, и речь идет об обзорной МР-352 «Позитив», без которой он «слеп». Ибо этот радар отвечает за обнаружение как морских, так и воздушных целей. А ремонт таких средств — это довольно длительный процесс», — сообщили эксперты.

