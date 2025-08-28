закрыть
28 августа 2025, четверг
Лидеры ЕС призвали Молдову «держаться подальше от России»

  • 28.08.2025, 17:18
Лидеры ЕС призвали Молдову «держаться подальше от России»

Уже через несколько недель в стране состоятся парламентские выборы.

В Кишиневе состоялась встреча трех ведущих лидеров ЕС — канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска — с президентом Молдовы Майей Санду в честь Дня независимости Молдовы, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Санду подчеркнула, что для страны «нет альтернативы кроме Европы», отметив, что война России против Украины ежедневно демонстрирует разницу между миром и свободой в Европе и «войной и смертью», которые несет Кремль.

Однако визит лидеров ЕС проходит на фоне напряженной предвыборной кампании. Уже через несколько недель состоятся парламентские выборы, которые могут изменить баланс сил. Мерц предупредил, что «выбор Молдовы в пользу ЕС нельзя считать гарантированным», напомнив о риске «решающего» голосования.

Ситуацию осложняют как экономические последствия войны, так и политическое противостояние с пророссийскими силами. По данным Reuters, беглый олигарх Илан Шор предлагает до $3 тыс. ежемесячно за участие в антиправительственных протестах. Кроме того, Санду назвала среди угроз вмешательство в выборы, нелегальное финансирование, кибератаки и кампании дезинформации.

ЕС открыто обвиняет Москву в подрыве демократии. «Россия стремится вернуть Молдову в свою сферу влияния», — заявил Мерц.

Тем временем перспектива вступления Молдовы в ЕС остается неопределенной. Несмотря на реформы, страна оказалась в «застое» из-за блокировки процесса Венгрией, которая выступает против продвижения Украины и, соответственно, тормозит и молдавские переговоры.

«Двери в ЕС открыты», — заверил Мерц, пообещав активизировать процесс осенью. Однако аналитики предупреждают, что слишком долгая пауза может усилить влияние России и дестабилизировать ситуацию.

