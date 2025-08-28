закрыть
Под Минском нашли редкий черный гриб

1
  • 28.08.2025, 17:27
Под Минском нашли редкий черный гриб

Его внесли в Красную книгу.

Около Колодищей под Минском был обнаружен крайне редкий гриб — вороночник рожковидный, также известный как черная лисичка, пишет районное госиздание «Прысталічча».

Фото с вопросом «это те новые грибы, которые в Красную книгу внесли в этом году?» опубликовала в местном телеграм-чате жительница Колодищей. На снимке действительно охраняемая черная лисичка.

Согласно финскому руководству по использованию грибов, этот съедобный гриб не требует предварительной обработки. Используется в жареных, тушеных блюдах, супах, соусах, приправах. Причем он достаточно дорогой — около 120 евро за килограмм.

В белорусскую Красную книгу вороночник рожковидный внесли в марте 2025-го. Это значит, что собирать его нельзя.

