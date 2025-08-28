закрыть
Можно ли белорусам поменять советские документы в Польше

  • 28.08.2025, 17:41
Можно ли белорусам поменять советские документы в Польше

Ответ чиновников.

Некоторые польские ужонды (местные органы власти) не принимают свидетельства о рождении советского образца, хотя раньше МВД Польши заявляло, что запрета на это нет.

«Еврорадио» спросило у варшавского Управления записи актов гражданского состояния, могут ли они всё же принять «зеленую книжку».

Там ответили, что иностранные документы могут быть внесены в реестр, если соответствуют определённым условиям: например, там подтверждено, что он выдан официальным органом, признаётся в родной стране и «не вызывает сомнений в подлинности».

Польские чиновники уточнили, что сотрудник управления может запросить апостиль на документ, если возникают сомнения в его подлинности. Критерий для оценки возможной (не)подлинности документов не назвали.

При этом в управлении подчеркнули, что каждый случай рассматривается индивидуально.

