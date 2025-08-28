закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Atlantic Council: США не могут остаться в стороне

  • 28.08.2025, 17:42
Atlantic Council: США не могут остаться в стороне

Недостаточно просто договориться о перемирии в Украине — его необходимо обеспечить.

Ключевым элементом потенциального урегулирования вторжения России в Украину станет гарантия безопасности, которая способна сдерживать Москву от новых атак. Такой сдерживающий фактор потребует существенного присутствия сил США на территории Украины, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Основные трудности такой миссии связаны с упорством противника, размерами российской армии, непростой географией и необходимостью убедительно продемонстрировать решимость НАТО. Россия располагает сотнями тысяч солдат, тогда как Украина сталкивается с угрозами не только на линии фронта, но и с воздуха и с моря.

Эффективная сила сдерживания должна включать присутствие США на территории Украины — хотя это не обязательно означает прямое участие на передовой. Американские силы должны обеспечить противовоздушную оборону, дальнобойное оружие, спецподразделения, командование и разведку, а также быть готовы оказать поддержку с воздуха. Европа, в свою очередь, должна предоставить основной контингент сухопутных войск.

Сдерживание России невозможно без демонстрации готовности реагировать решительно. Без американского присутствия европейские силы рискуют стать «мишенью» для Кремля, а трансатлантическое единство окажется под угрозой.

Помимо этого, союзники обязаны оказывать поддержку украинской армии через поставки техники и обучение, содействовать экономическому восстановлению страны и не признавать российскую оккупацию украинских земель. Введение жестких экономических санкций против России усилит давление на Кремль и наглядно продемонстрирует решимость Соединенных Штатов.

Хотя сдерживание российской агрессии — сложная задача, оно достижимо. НАТО имеет экономическое и военное преимущество над Россией, однако ключевым фактором остается политическая воля союзников использовать эту мощь для защиты Украины и предотвращения дальнейшей агрессии Москвы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина