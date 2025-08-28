Atlantic Council: США не могут остаться в стороне
Недостаточно просто договориться о перемирии в Украине — его необходимо обеспечить.
Ключевым элементом потенциального урегулирования вторжения России в Украину станет гарантия безопасности, которая способна сдерживать Москву от новых атак. Такой сдерживающий фактор потребует существенного присутствия сил США на территории Украины, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Основные трудности такой миссии связаны с упорством противника, размерами российской армии, непростой географией и необходимостью убедительно продемонстрировать решимость НАТО. Россия располагает сотнями тысяч солдат, тогда как Украина сталкивается с угрозами не только на линии фронта, но и с воздуха и с моря.
Эффективная сила сдерживания должна включать присутствие США на территории Украины — хотя это не обязательно означает прямое участие на передовой. Американские силы должны обеспечить противовоздушную оборону, дальнобойное оружие, спецподразделения, командование и разведку, а также быть готовы оказать поддержку с воздуха. Европа, в свою очередь, должна предоставить основной контингент сухопутных войск.
Сдерживание России невозможно без демонстрации готовности реагировать решительно. Без американского присутствия европейские силы рискуют стать «мишенью» для Кремля, а трансатлантическое единство окажется под угрозой.
Помимо этого, союзники обязаны оказывать поддержку украинской армии через поставки техники и обучение, содействовать экономическому восстановлению страны и не признавать российскую оккупацию украинских земель. Введение жестких экономических санкций против России усилит давление на Кремль и наглядно продемонстрирует решимость Соединенных Штатов.
Хотя сдерживание российской агрессии — сложная задача, оно достижимо. НАТО имеет экономическое и военное преимущество над Россией, однако ключевым фактором остается политическая воля союзников использовать эту мощь для защиты Украины и предотвращения дальнейшей агрессии Москвы.