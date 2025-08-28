закрыть
28 августа 2025, четверг, 18:49
Минздрав обновил список лекарств, которые продаются без рецепта

  • 28.08.2025, 18:18
Эти лекарства в основном используют пожилые люди.

В Беларуси обновили список лекарств, которые можно продавать без рецепта врача. В список включили лекарства, зарегистрированные с 2023 года с возможностью продажи без рецепта, а также убрали те, у которых закончилась регистрация, сообщает Минздрав.

Теперь список дополнен лекарствами, которые ранее продавались только по рецепту. Это в основном лекарства, которые часто используют пожилые люди с хроническими заболеваниями. Чтобы не нужно было идти к врачу только ради рецепта, в список добавили:

комбинацию «Розувастатин/лизиноприл/амлодипин» в капсулах;

комбинацию «Дексаметазон/неомицин/полимиксин В сульфат» — капли для глаз и ушей;

«Питавастатин» в таблетках;

«Холина альфосцерат» — раствор для приема внутрь;

«Бримонидин» — капли для глаз;

«Осельтамивир» — порошок для приготовления суспензии.

В то же время из списка исключили лекарство «Ампициллин» в таблетках.

