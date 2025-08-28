Россия ударила по турецкому заводу по производству «Байрактаров» под Киевом 28.08.2025, 18:23

1,336

Это уже четвертая атака на завод за последние полгода.

В ночь на 28 августа российские войска атаковали строящийся завод по производству беспилотников Bayraktar в Киевской области. Об этом сообщил Clash Report, не раскрывая источников информации. Позднее данные об ударе подтвердили депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем телеграм-канале и турецкое издание Türkiye Gazetesi, которое также не уточнило происхождение сведений.

По данным Clash Report и Зинкевича, предприятие получило «серьезные повреждения». Они отметили, что это уже четвертая атака на завод за последние полгода. Türkiye Gazetesi пишет, что удар привел к «потере инвестиций на миллионы долларов».

Завод Bayraktar возводится в Киевской области неподалеку от столицы. Точное местоположение в открытых источниках не называется. Строительство началось в феврале 2024 года турецкой компанией Baykar. Изначально предполагалось завершить проект за 12 месяцев. Согласно планам, предприятие должно было выпускать около 120 беспилотников в год. По информации Clash Report и Türkiye Gazetesi, к моменту атаки строительство подходило к завершению, а персонал уже прошел подготовку.

Удары по заводу стали частью масштабной атаки России на Киевский регион в ту же ночь. По данным украинских властей, город подвергся обстрелу ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. В результате погибли не менее 18 человек, среди них четверо детей. Еще как минимум 38 мирных жителей получили ранения, включая десятерых детей, а десять человек числятся пропавшими без вести.

Разрушения зафиксированы в нескольких районах столицы. В частности, в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью уничтожив один из подъездов. Под завалами продолжают оставаться люди.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com