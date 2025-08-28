СБУ за четыре дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС 1 28.08.2025, 18:51

Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более $250 млн.

Менее чем за неделю спецназовцы Центра специальных операций А СБУ уничтожили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС, сообщает украинская спецслужба в четверг, 28 августа.

«Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более $250 млн, а для экспорта — в 2,5 раза дороже», — говорится в сообщении.

На счету воинов СБУ:

четыре ЗРК ТОР-М2,

три ЗГРК Панцирь,

два ЗРК С-300,

один ЗРК БУК-М3,

радар 50Н6 С-350,

РЛС Каста-2Е2,

РЛС «Подлёт»,

РЭБ «Житель»,

РЛС Небо-СВУ,

РЛК 55Ж6М Небо-М.

В СБУ отметили, что поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам.

24 августа Силы специальных операций и Служба безопасности Украины осуществили поражение морского терминала Усть-Луга в Ленинградской области РФ и ряда других логистических объектов россиян.

Также в ночь на 19 августа дроны Службы безопасности Украины (СБУ) поразили два склада боеприпасов РФ в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине.

