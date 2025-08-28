СБУ за четыре дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС

СБУ за четыре дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС1
- 28.08.2025, 18:51
Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более $250 млн.
Менее чем за неделю спецназовцы Центра специальных операций А СБУ уничтожили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС, сообщает украинская спецслужба в четверг, 28 августа.
«Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более $250 млн, а для экспорта — в 2,5 раза дороже», — говорится в сообщении.
На счету воинов СБУ:
четыре ЗРК ТОР-М2,
три ЗГРК Панцирь,
два ЗРК С-300,
один ЗРК БУК-М3,
радар 50Н6 С-350,
РЛС Каста-2Е2,
РЛС «Подлёт»,
РЭБ «Житель»,
РЛС Небо-СВУ,
РЛК 55Ж6М Небо-М.
В СБУ отметили, что поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам.
24 августа Силы специальных операций и Служба безопасности Украины осуществили поражение морского терминала Усть-Луга в Ленинградской области РФ и ряда других логистических объектов россиян.
Также в ночь на 19 августа дроны Службы безопасности Украины (СБУ) поразили два склада боеприпасов РФ в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине.