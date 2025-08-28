закрыть
В Минске запускают новый автобусный маршрут

  • 28.08.2025, 19:02
В Минске запускают новый автобусный маршрут

Его открытие связано с началом учебного года.

В Минске с 1 сентября запускают новый автобусный маршрут №175с. О подробностях рассказали на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Автобус будет курсировать исключительно по будним дням от ДС «Зеленый Луг – 6» до конечного пункта – остановки «Иосифа Лангбарда».

Транспорт предназначен для подвоза учащихся школ Советского района.

График работы маршрута:

от «Зеленого Луга – 6» – в 07:33, 12:28, 12:46, 14:31, 15:31, 18:16, 19:16

от «Иосифа Лангбарда» – в 07:14, 07:59, 12:54, 13:12, 14:57, 15:57, 18:42.

Движение автобуса начинается с ул. Мирошниченко. Далее он следует по ул. Гамарника, Карбышева и выезжает на Логойский тракт, а затем на МКАД.

По кольцевой дороге транспорт идет без остановок до развязки с Долгиновским трактом, после чего направляется по ул. Будславской к конечному пункту на ул. Иосифа Лангбарда.

