Келлог и Мерц отреагировали на массированный удар россиян по Украине

Россия в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на массированный удар российских оккупационных войск по Украине в ночь на четверг, 28 августа. Келлог в соцсети Х назвал этот обстрел второй по масштабам воздушной атакой за все время полномасштабной войны.

«Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — гражданские поезда, офисы миссий Европейского Союза и Великобритании и невинные гражданские люди», — подчеркнул он.

Спецпредставитель США указал, что эти удары угрожают миру, к которому стремится американский президент Дональд Трамп.

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил ночную массированную атаку россиян и подчеркнул, что РФ «снова показала свое истинное лицо».

«То, что теперь под прицел попало и представительство Евросоюза, свидетельствует о растущей беспринципности российского режима», — отметил Мерц.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что две российские ракеты попали в радиусе 50 метров от здания миссии ЕС. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль отметил, что удары оккупантов по Киеву не могут остаться без ответа. Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел Кая Каллас отметила, что массированная атака РФ «демонстрирует сознательный выбор эскалации и насмешки над мирными усилиями».

