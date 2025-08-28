Какие сны видят большинство людей 28.08.2025, 19:11

В цвете или черно‑белые?

Около 70–80 % людей сообщают, что их сны цветные. При этом склонность к черно-белым сновидениям чаще наблюдается у пожилых людей, выросших в эпоху черно-белых фильмов и телевидения.

Нейробиологи объясняют: во время фазы быстрого сна (БДГ), когда чаще всего происходят сны, особенно активна миндалина – структура мозга, связанная с эмоциями. А вот лобная кора, ответственная за логику и планирование, в этот момент почти не работает. Результат – эмоциональные, яркие, но бессюжетные сны.

Мозг создает во сне полноценные чувственные переживания: мы не только «видим», но и «слышим», «чувствуем запахи» и даже «пробуем на вкус». Однако зрительные образы по-прежнему доминируют, и именно их люди чаще всего запоминают после пробуждения.

Интересно, что те, кто в детстве смотрел в основном черно-белые телепередачи, чаще вспоминают свои сны как лишенные цвета. У младших поколений, выросших в окружении цветных медиа, цветные сновидения встречаются значительно чаще. Ученые предполагают, что визуальный опыт детства влияет на то, как мозг “рисует” сны.

Слепые люди также видят сны, но их содержание зависит от возраста потери зрения. Если зрение утрачено до 5–6 лет, сны не содержат визуальных образов, но активнее задействуют другие чувства – слух, осязание, обоняние.

Большинство снов забывается, поскольку во время БДГ-фазы гиппокамп – центр памяти – почти неактивен. Если хочется лучше запомнить сон, специалисты советуют записывать его сразу после пробуждения – это помогает «сохранить» ускользающие образы.

