Латвия ужесточает правила въезда для белорусов 1 28.08.2025, 19:26

Стали известны подробности.

Соседняя страна С 1 сентября в Латвии вступает в силу новая процедура пересечения границы для граждан ряда третьих стран, включая белорусов. Deutsche Welle узнало подробности новых правил.

Новые правила для граждан третьих стран вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Иностранцы будут обязаны не позднее, чем за 48 часов до въезда в Латвию, заполнить анкету на сайте eta.gov.lv. Касается это и белорусов, украинцев, россиян, у которых нет визы или вида на жительство, выданных Латвийской Республикой.

В формуляре нужно указать цель поездки, срок и место пребывания в Латвии, маршрут. А также сообщить, участвовал ли иностранец в выборах и какие выборные должности занимает он или его родственники, служил ли он в силовых структурах или других госорганах.

Ждать разрешения на въезд не нужно, но за незаполненный формуляр полагается штраф. Правила распространяются и на путешествующих транзитом, и на иностранцев с ВНЖ других стран ЕС — даже при поездках внутри Европейского союза, уточнило МВД страны в ответ на запрос DW.

Отвечая на вопрос DW о том, почему необходимо предоставлять информацию даже о родственниках, в МВД страны указали, что она может использоваться спецслужбами для «предотвращения угроз государственной и общественной безопасности». В случае, если будут установлены риски такого рода, латвийские власти могут отказать во въезде в страну.

МВД Латвии также уточнило, что сайт с анкетой начнет работать 29 августа. На уточнение DW, как будет контролироваться выполнение правил при поездках внутри ЕС, МВД Латвии пока не ответило.

Контроль будет осуществляться в процессе пересечения границы, при этом не исключаются выборочные проверки внутри страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com