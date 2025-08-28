закрыть
Латвия ужесточает правила въезда для белорусов

1
  • 28.08.2025, 19:26
Латвия ужесточает правила въезда для белорусов

Стали известны подробности.

Соседняя страна С 1 сентября в Латвии вступает в силу новая процедура пересечения границы для граждан ряда третьих стран, включая белорусов. Deutsche Welle узнало подробности новых правил.

Новые правила для граждан третьих стран вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Иностранцы будут обязаны не позднее, чем за 48 часов до въезда в Латвию, заполнить анкету на сайте eta.gov.lv. Касается это и белорусов, украинцев, россиян, у которых нет визы или вида на жительство, выданных Латвийской Республикой.

В формуляре нужно указать цель поездки, срок и место пребывания в Латвии, маршрут. А также сообщить, участвовал ли иностранец в выборах и какие выборные должности занимает он или его родственники, служил ли он в силовых структурах или других госорганах.

Ждать разрешения на въезд не нужно, но за незаполненный формуляр полагается штраф. Правила распространяются и на путешествующих транзитом, и на иностранцев с ВНЖ других стран ЕС — даже при поездках внутри Европейского союза, уточнило МВД страны в ответ на запрос DW.

Отвечая на вопрос DW о том, почему необходимо предоставлять информацию даже о родственниках, в МВД страны указали, что она может использоваться спецслужбами для «предотвращения угроз государственной и общественной безопасности». В случае, если будут установлены риски такого рода, латвийские власти могут отказать во въезде в страну.

МВД Латвии также уточнило, что сайт с анкетой начнет работать 29 августа. На уточнение DW, как будет контролироваться выполнение правил при поездках внутри ЕС, МВД Латвии пока не ответило.

Контроль будет осуществляться в процессе пересечения границы, при этом не исключаются выборочные проверки внутри страны.

