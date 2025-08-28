закрыть
ГУР уничтожило инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь

  • 28.08.2025, 19:37
  • 1,800
Подробности.

Украинские разведчики 28 августа уничтожили инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь на территории России.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации источников, атака на станцию произошла около 5 утра 28 августа. Как видно на полученном видео, под железнодорожными цистернами, которые находились на железнодорожном полотне и очевидно наполнены горючим, была заложена взрывчатка.

Через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда. После этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции.

Как сообщил собеседник в ГУР, атака на узловую станцию Тверь является частью комплекса мероприятий по уничтожению логистических возможностей дежравы-агрессора в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.

