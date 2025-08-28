Ученые: Запах розы может увеличить объем серого вещества мозга 28.08.2025, 19:46

Полезная ароматерапия.

Ученые из Киотского университета и университета Цукубы (Япония) установили, что постоянное вдыхание аромата розы может увеличивать объем серого вещества мозга.

Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Brain Research Bulletin и открывают новые перспективы в исследовании влияния запахов на когнитивные функции, передает New Voice.

В исследовании приняли участие 50 женщин: 28 из них в течение месяца ежедневно наносили на одежду эфирное масло розы, тогда как контрольная группа из 22 участниц использовала только воду. Магнитно-резонансная томография показала, что у тех, кто регулярно вдыхал аромат розы, объем серого вещества вырос.

Увеличение мозговых структур обнаружили прежде всего в задней поясной извилине, которая связана с памятью и ассоциативным мышлением. В то же время в миндалевидном теле, отвечающем за эмоции, и в орбитофронтальной коре, которая обрабатывает приятные запахи, изменения были минимальными.

Исследователи объясняют это тем, что мозг, чувствуя постоянный запах, не требует активной работы миндалевидного тела. Зато задняя поясная кора должна непрерывно обрабатывать сигнал и связывать его с памятью, что и вызывает ее структурные изменения.

Хотя увеличение объема серого вещества не гарантирует улучшения интеллектуальных способностей, ученые видят в этом перспективу для профилактики нейродегенеративных болезней, в частности деменции и болезни Альцгеймера. Известно, что именно задняя поясная извилина уменьшается у пациентов с этими диагнозами, поэтому ее стимуляция запахами может стать способом сохранения активности.

Авторы исследования подчеркивают, что постоянное использование ароматов может стать простым и доступным методом поддержания здоровья мозга. Они планируют расширить эксперименты, включив другие запахи и более крупные группы участников, чтобы проверить эффективность подхода.

