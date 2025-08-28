Польша поставила цель побить рекорд НАТО по тратам на оборону 1 28.08.2025, 19:49

На оборону будет выделена рекордная сумма в $54,75 млрд.

Польша потратит на оборону в 2026 году рекордные в НАТО 4,8% ВВП, заявил министр финансов страны Анджей Доманьский.

Польский совет министров уже принял предварительный вариант бюджета на 2026 год. По словам Доманьского, на оборону будет выделена рекордная сумма в 200 млрд злотых ($54,75 млрд), а расходы на эту сферу составят 4,8% ВВП. «Это самый высокий показатель среди стран-членов НАТО», — подчеркнул министр.

Польша по итогам 2024 года является лидером среди стран НАТО тратам на оборону в процентном выражении от ВВП. По данным Всемирного банка, в 2024-м он составил $914,7 млрд. Из отчета НАТО следует, что Варшава потратила на оборону в 2024-м почти $35 млрд. В денежном выражении ее опередили США, Великобритания, Германия и Франция. Таким образом, объем трат Польши на оборону составил 3,82% от ВВП, хотя изначально планировалось потратить 4,2%.

Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону — 2% от ВВП. Пока ни одна страна НАТО не достигла отметки 5%. По итогам 2024 года в пятерке лидеров кроме Польши также оказались Эстония (3,4%), США (3,3%), Латвия (3,1%), Греция (3%) и Литва (2,8%). Власти Латвии и Литвы намерены достичь или превзойти 5-процентный показатель в течение следующих двух лет. Меньше всех в 2024 году потратила Испания (1,2% ВВП).

Согласно подсчетам Bloomberg, за 2025 год все страны НАТО уже потратили на оборону $1,4 трлн. Это на $100 млрд больше, чем за весь 2024 год ($1,3 трлн), следует из данных агентства. Всего за год блок запланировал израсходовать более $1,5 трлн в рамках плана по увеличению расходов.

