закрыть
28 августа 2025, четверг, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша поставила цель побить рекорд НАТО по тратам на оборону

1
  • 28.08.2025, 19:49
Польша поставила цель побить рекорд НАТО по тратам на оборону

На оборону будет выделена рекордная сумма в $54,75 млрд.

Польша потратит на оборону в 2026 году рекордные в НАТО 4,8% ВВП, заявил министр финансов страны Анджей Доманьский.

Польский совет министров уже принял предварительный вариант бюджета на 2026 год. По словам Доманьского, на оборону будет выделена рекордная сумма в 200 млрд злотых ($54,75 млрд), а расходы на эту сферу составят 4,8% ВВП. «Это самый высокий показатель среди стран-членов НАТО», — подчеркнул министр.

Польша по итогам 2024 года является лидером среди стран НАТО тратам на оборону в процентном выражении от ВВП. По данным Всемирного банка, в 2024-м он составил $914,7 млрд. Из отчета НАТО следует, что Варшава потратила на оборону в 2024-м почти $35 млрд. В денежном выражении ее опередили США, Великобритания, Германия и Франция. Таким образом, объем трат Польши на оборону составил 3,82% от ВВП, хотя изначально планировалось потратить 4,2%.

Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону — 2% от ВВП. Пока ни одна страна НАТО не достигла отметки 5%. По итогам 2024 года в пятерке лидеров кроме Польши также оказались Эстония (3,4%), США (3,3%), Латвия (3,1%), Греция (3%) и Литва (2,8%). Власти Латвии и Литвы намерены достичь или превзойти 5-процентный показатель в течение следующих двух лет. Меньше всех в 2024 году потратила Испания (1,2% ВВП).

Согласно подсчетам Bloomberg, за 2025 год все страны НАТО уже потратили на оборону $1,4 трлн. Это на $100 млрд больше, чем за весь 2024 год ($1,3 трлн), следует из данных агентства. Всего за год блок запланировал израсходовать более $1,5 трлн в рамках плана по увеличению расходов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина