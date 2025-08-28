закрыть
28 августа 2025, четверг, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белпочта» прекратила принимать некоторые посылки в США

  • 28.08.2025, 20:26
  • 1,558
«Белпочта» прекратила принимать некоторые посылки в США

Названа причина.

«Белпочта» временно приостановила прием международных почтовых отправлений с товарами, предназначенными для отправки в США. Ограничение не касается письменной корреспонденции, сообщили на предприятии.

Прием посылок в США временно прекращен с 25 августа. Причина в том, что с 29 августа начинает действовать новый указ правительства США, который отменяет прежние льготы de minimis — то есть беспошлинный порог для ввоза товаров.

«В связи с неясностью проведения процедуры уплаты пошлин Таможенной службе США авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарным вложением.

РУП „Белпочта“, не имея возможности осуществлять доставку таких отправлений, временно приостановило их прием с 25 августа 2025 года» — сообщает «Белпочта».

При этом прием и отправка отправлений с документами в США осуществляется в обычном режиме.

Ранее согласно таможенному правилу de minimis посылки стоимостью до 800 долларов ввозились в США беспошлинно. С введением новых требований все товары — независимо от их страны происхождения — будут облагаться пошлинами и должны проходить таможенный контроль. Исключение составят подлинные подарки стоимостью менее 100 долларов — они останутся беспошлинными, а также отправления, содержащие документы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина