«Белпочта» прекратила принимать некоторые посылки в США 28.08.2025, 20:26

1,558

Названа причина.

«Белпочта» временно приостановила прием международных почтовых отправлений с товарами, предназначенными для отправки в США. Ограничение не касается письменной корреспонденции, сообщили на предприятии.

Прием посылок в США временно прекращен с 25 августа. Причина в том, что с 29 августа начинает действовать новый указ правительства США, который отменяет прежние льготы de minimis — то есть беспошлинный порог для ввоза товаров.

«В связи с неясностью проведения процедуры уплаты пошлин Таможенной службе США авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарным вложением.

РУП „Белпочта“, не имея возможности осуществлять доставку таких отправлений, временно приостановило их прием с 25 августа 2025 года» — сообщает «Белпочта».

При этом прием и отправка отправлений с документами в США осуществляется в обычном режиме.

Ранее согласно таможенному правилу de minimis посылки стоимостью до 800 долларов ввозились в США беспошлинно. С введением новых требований все товары — независимо от их страны происхождения — будут облагаться пошлинами и должны проходить таможенный контроль. Исключение составят подлинные подарки стоимостью менее 100 долларов — они останутся беспошлинными, а также отправления, содержащие документы.

