Глава МИД Венгрии впал в истерику из-за Украины 6 28.08.2025, 20:54

Петер Сийярто

Сийярто сорвался на Сибигу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально отреагировал на критику Украины и Польши из-за решения Будапешта наложить санкции на командира Сил беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяр).

В ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который отметил, что для Сийярто «российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией», венгерский глава МИД призвал Киев «не втягивать Венгрию в войну».

«Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну!» — написал Сийярто.

Подобную позицию министр выразил и в ответ на действия министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который пригласил Мадяра в Польшу, игнорируя венгерские санкции.

«Угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины!» — написал он.

Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту протеста в ответ на запрет въезда украинскому военному.

28 августа Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди из-за «последнего нападения» на нефтепровод Дружба в РФ.

