Глава МИД Венгрии впал в истерику из-за Украины

Глава МИД Венгрии впал в истерику из-за Украины6
- 28.08.2025, 20:54
Сийярто сорвался на Сибигу.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально отреагировал на критику Украины и Польши из-за решения Будапешта наложить санкции на командира Сил беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяр).
В ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который отметил, что для Сийярто «российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией», венгерский глава МИД призвал Киев «не втягивать Венгрию в войну».
«Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну!» — написал Сийярто.
Подобную позицию министр выразил и в ответ на действия министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который пригласил Мадяра в Польшу, игнорируя венгерские санкции.
«Угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины!» — написал он.
Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту протеста в ответ на запрет въезда украинскому военному.
28 августа Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди из-за «последнего нападения» на нефтепровод Дружба в РФ.