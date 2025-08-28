На Немиге в Минске начинается поэтапный ремонт
- 28.08.2025, 21:03
Будут пробки?
В Минске стартовали работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на улицах Немига и Городской Вал. Ремонт пройдет в несколько этапов – без полного перекрытия движения, но с временными ограничениями, сообщает ГАИ.
С 20:30 28 августа до 6:00 30 августа на участке улицы Немига от площади Богушевича до Городского Вала проведут пополосное фрезерование проезжей части. В это время движение будет сохраняться, но возможны затруднения.
Укладка нижнего слоя асфальта начнется с 20:30 31 августа и завершится утром 3 сентября. Работы пройдут:
31 августа – на улице Городской Вал от Немиги до Интернациональной;
1 и 2 сентября – на улице Немига от Городского Вала до площади Богушевича.
Полное ограничение движения всех видов транспорта запланировано только на период устройства верхнего слоя покрытия:
с 1:00 до 5:00 6 сентября – перекрёсток улиц Немига и Городской Вал;
с 2:00 до 16:00 6 сентября – участок Немиги от Городского Вала до площади Богушевича;
с 23:30 6 сентября до 5:30 7 сентября – улица Городской Вал от Интернациональной до Немиги (без перекрестка).