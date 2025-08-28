На Немиге в Минске начинается поэтапный ремонт 28.08.2025, 21:03

Будут пробки?

В Минске стартовали работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на улицах Немига и Городской Вал. Ремонт пройдет в несколько этапов – без полного перекрытия движения, но с временными ограничениями, сообщает ГАИ.

С 20:30 28 августа до 6:00 30 августа на участке улицы Немига от площади Богушевича до Городского Вала проведут пополосное фрезерование проезжей части. В это время движение будет сохраняться, но возможны затруднения.

Укладка нижнего слоя асфальта начнется с 20:30 31 августа и завершится утром 3 сентября. Работы пройдут:

31 августа – на улице Городской Вал от Немиги до Интернациональной;

1 и 2 сентября – на улице Немига от Городского Вала до площади Богушевича.

Полное ограничение движения всех видов транспорта запланировано только на период устройства верхнего слоя покрытия:

с 1:00 до 5:00 6 сентября – перекрёсток улиц Немига и Городской Вал;

с 2:00 до 16:00 6 сентября – участок Немиги от Городского Вала до площади Богушевича;

с 23:30 6 сентября до 5:30 7 сентября – улица Городской Вал от Интернациональной до Немиги (без перекрестка).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com