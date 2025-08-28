закрыть
28 августа 2025, четверг, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Немиге в Минске начинается поэтапный ремонт

  • 28.08.2025, 21:03
На Немиге в Минске начинается поэтапный ремонт

Будут пробки?

В Минске стартовали работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на улицах Немига и Городской Вал. Ремонт пройдет в несколько этапов – без полного перекрытия движения, но с временными ограничениями, сообщает ГАИ.

С 20:30 28 августа до 6:00 30 августа на участке улицы Немига от площади Богушевича до Городского Вала проведут пополосное фрезерование проезжей части. В это время движение будет сохраняться, но возможны затруднения.

Укладка нижнего слоя асфальта начнется с 20:30 31 августа и завершится утром 3 сентября. Работы пройдут:

31 августа – на улице Городской Вал от Немиги до Интернациональной;

1 и 2 сентября – на улице Немига от Городского Вала до площади Богушевича.

Полное ограничение движения всех видов транспорта запланировано только на период устройства верхнего слоя покрытия:

с 1:00 до 5:00 6 сентября – перекрёсток улиц Немига и Городской Вал;

с 2:00 до 16:00 6 сентября – участок Немиги от Городского Вала до площади Богушевича;

с 23:30 6 сентября до 5:30 7 сентября – улица Городской Вал от Интернациональной до Немиги (без перекрестка).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина