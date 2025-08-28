Зеленский об обстреле Киева: Это удар России по Трампу

Зеленский об обстреле Киева: Это удар России по Трампу3
- 28.08.2025, 21:05
Президент Украины подчеркнул, что «нужен четкий ответ мира на это зло».
Очередной массированный удар страны-агрессора России по Украине доказывает президента РФ Владимира Путина прекращать войну. Об этом в опубликованном в Telegram обращении по итогам 28 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Весь день на нескольких локациях в Киеве продолжались спасательные работы. [...] На данный момент известно о 19 погибших в Киеве, из них четыре ребенка. [...] Этот удар четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать, бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, общинам», – сказал он.
По словам президента Украины, Россия наносит удары по всем на Земле, кто стремится к миру.
«Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по президенту [США Дональду] Трампу, по другим глобальным субъектам. В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны – к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает», – заявил он.
Зеленский подчеркнул, что «нужен четкий ответ мира на это зло».
«Нет дедлайнов, которые Путин бы не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Спасибо всем, кто это понимает. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну», – подчеркнул он.