закрыть
28 августа 2025, четверг, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский об обстреле Киева: Это удар России по Трампу

3
  • 28.08.2025, 21:05
Зеленский об обстреле Киева: Это удар России по Трампу

Президент Украины подчеркнул, что «нужен четкий ответ мира на это зло».

Очередной массированный удар страны-агрессора России по Украине доказывает президента РФ Владимира Путина прекращать войну. Об этом в опубликованном в Telegram обращении по итогам 28 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Весь день на нескольких локациях в Киеве продолжались спасательные работы. [...] На данный момент известно о 19 погибших в Киеве, из них четыре ребенка. [...] Этот удар четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать, бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, общинам», – сказал он.

По словам президента Украины, Россия наносит удары по всем на Земле, кто стремится к миру.

«Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по президенту [США Дональду] Трампу, по другим глобальным субъектам. В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны – к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что «нужен четкий ответ мира на это зло».

«Нет дедлайнов, которые Путин бы не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Спасибо всем, кто это понимает. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну», – подчеркнул он.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина