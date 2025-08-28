Банки Беларуси вводят изменения по вкладам 28.08.2025, 21:19

От снижения ставок до запрета на пополнение депозитов.

У некоторых банков появились изменения по вкладам. Отдельные финучреждения ограничили пополнение депозитов. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Банк ВТБ» с 26 августа приостановил прием дополнительных взносов по некоторым ранее открытым срочным безотзывным вкладам в российских рублях. «При необходимости клиенты банка могут оформить новые срочные депозиты в российских рублях с возможностью внесения дополнительных взносов», — уточнили в финучреждении.

«Альфа Банк» анонсировал, что со 2 сентября приостановит пополнение некоторых действующих вкладов. «К ним относится „Альфа Вклад“ безотзывный в BYN по договорам срочного банковского вклада, заключенным в период с 5 марта по 30 апреля 2025 года включительно на 18 месяцев», — сообщили в банке.

Также «Альфа Банк» с 26 августа изменил ставки по некоторым безотзывным вкладам в рублях.

«Белагропромбанк» с 20 августа пересмотрел процентные ставки по новым срочным вкладам в долларах.

«Банк Решение» снизил проценты по некоторым депозитам в беларусских рублях. Так, ставки по рублевым вкладам банка «Online-решение», «Online-решение NEW», «Почтенный» и «Формула успеха». Так, ставки сократились:

на 0,64 процентных пункта для варианта со сроком размещения 13 месяцев — до 15% годовых;

на 0,54 процентных пункта для варианта со сроком 18 месяцев — до 15,1% годовых.

«Банк РРБ» сократил проценты по рублевым вкладам «RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет», «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация», «Безотзывный на 13 месяцев в BYN» — до 14,5% годовых (снижение на 0,5 процентного пункта).

