В Польше на репетиции авиашоу разбился F-16
- 28.08.2025, 21:29
Пилот погиб.
В польском городе Радом в четверг разбился истребитель F-16, пилот которого погиб.
Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка.
По словам Шлапки, F-16 разбился во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме.
Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T— Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025
«К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы», – написал спикер на Х.
На видео, распространенном в соцсетях, видно, как истребитель резко теряет высоту и разбивается о землю.
Международная авиационная выставка AirShow должна состояться 30-31 августа в Радоме и является одним из крупнейших подобных мероприятий в Европе, на котором в этом году можно будет увидеть более 150 самолетов из 20 стран.